Адвокаты освобожденных в рамках обмена «беркутовцев» заявили, что потеряли связь с подзащитными

После обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, который произошел 29 декабря 2019 года, адвокаты бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины «Беркут» потеряли связь со своими подзащитными. Об этом они заявили сегодня на заседании Святошинского районного суда Киева, сообщает «РБК-Украина».

«С этого момента прошло две недели, и у нас нет никакого контакта с нашими подзащитными», – заявил Стефан Решко.

Еще один адвокат Александр Горошинский, в свою очередь, сообщил, что «беркутовцам» не выдали документы после освобождения.

Защитники утверждают, что не знают, где сейчас находятся «беркутовцы».

Издание отмечает, что сторона потерпевших на заседании заявила отвод новой группе прокуроров, назначенной генпрокурором Русланом Рябошапкой.

29 декабря 2019 года в рамках обмена Украина передала ОРДЛО 124 человека, боевики Украине – 80, 76 из них согласились выехать на подконтрольную Киеву территорию. Украина передала ОРДЛО пятерых экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, которых обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство в тот день. В Генпрокуратуре Украины заявили, что это дело суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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