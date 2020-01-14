Ученые нашли связь между курением и шизофренией

Курящие люди втрое чаще страдают от депрессии по сравнению с теми, кто не имеет вредной привычки, следует из исследования израильских ученых, проведших опрос среди студентов двух университетов в Сербии.
В исследовании участвовали Белградский и Приштинский университет, временно расположенный в Косовска-Митровице.
По данным ученых, вуз расположен в северной части Косовской провинции, где закон о курении не действует, и оно распространено и в общественных местах. При этом люди, живущие в регионах, затронутых вооруженным конфликтом, курят больше, чем те, кто живет в неконфликтных районах. Поэтому в опросах между двумя университетами есть расхождения, информирует «Российская газета».
Исследование показало, что, кроме депрессии, у курильщиков выше риск развития шизофрении и тревожности, так как никотин, содержащийся в табаке, способствует развитию психических заболеваний. У курящих людей признаки клинической депрессии встречаются в два-три раза чаще, чем у некурящих. У первых также встречалось больше жалоб на упадок сил и проблемы в общении с окружающими.
Результаты опросов подчеркивают необходимость дальнейшего изучения взаимосвязи между курением, психическим здоровьем и качеством жизни.
Напомним, в ноябре сообщалось, что вещество пиоглитазон, которое используется в препаратах от диабета второго типа, может также помочь в борьбе с никотиновой зависимостью.
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