Выходцев из Чечни в Германии заподозрили к подготовке теракта

14.01.2020, 14:30, Новости дня

Масштабная операция по задержанию исламистских радикалов из Чечни проходит в Германии из-за подозрений в подготовке «крупного теракта», информирует Генпрокуратура страны.

Как информирует Bild, обыски «проходили в исламистской среде и были направлены против чеченцев» в Берлине и нескольких федеральных землях: Брандербурге, Тюрингии и Северном Рейне – Вестфалии.

По данным правоохранителей, по меньшей мере четыре человека задержаны. Подозреваемым от 23 до 28 лет, за ними некоторое время велась слежка со стороны немецких спеслужб. Сам задержанные вели наблюдение за местом, где планировали устроить теракт. Что это за место, не уточняется.

В ходе обысков стражи порядка изъяли денежные средства, колюще-режущее оружие и информационные носители. Всего в спецоперации были задействованы около 180 человек.



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