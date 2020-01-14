Прокуратура изменила квалификацию аварии на теплотрассе у Ocean Plaza в Киеве

Прокуратура Киева изменила квалификацию в уголовном производстве по факту аварии на теплотрассе у торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Голосеевском районе Киева, сообщила 14 января пресс-служба прокуратуры.

Столичная полиция сегодня открыла производство по ч. 1 ст. 270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины.

По данным прокуратуры, неотложная медицинская помощь вследствие аварии была оказана девяти гражданам. Информация о количестве пострадавших уточняется.

«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушение при проектировании или строительстве правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать такие правиле, если это создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего)», – сказано в сообщении.

Процессуальное руководство в расследовании производства осуществляет Киевская местная прокуратура №1.

Вечером 13 января из-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали. В Киевской городской государственной администрации заявили, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ.

В результате происшествия семь человек были госпитализированы с термическими ожогами конечностей.

Утром 14 января в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что подтоплений на месте прорыва трубы около торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве нет, «вода сошла самотеком». В «Киевтеплоэнерго» сообщили, что повреждения теплосети ликвидируют к утру 15 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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