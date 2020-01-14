Федор Смолов женится на внучке Ельцина после её совершеннолетия

14.01.2020, 14:30, Разное

Футболист сборной РФ Федор Смолов женится на внучке Ельцина после её совершеннолетия. В апреле 2020 года Марии Юмашевой исполнится 18 лет.
Смолов рассекретил тайну отношений с самой младшей внучкой Бориса Ельцина, дочерью Татьяны Юмашевой. Роман начался достаточно давно, но знаменитый спортсмен его скрывал, ожидая, когда девушка достигнет брачного возраста. Предложение руки и сердца уже сделано, и юная невеста ответила на него согласием. Несколько месяцев пролетят очень быстро, но за это время молодым необходимо подготовиться к свадьбе. Она планируется на Карибских островах, где сейчас отдыхают влюбленные. Проблема возраста почти утратила свою актуальность, а Федора Смолова разница лет никогда не смущала. Спокойно воспринимают этот факт Мария Юмашева и её родственники.

Возмущенные комментарии подписчиков в Инстаграме, которые на разные лады высказывают свое личное мнение, вспоминают скандальные истории об отношениях с несовершеннолетними и даже хвастаются знанием статей УК РФ, продиктованы, скорее всего, не желанием защитить моральные ценности, а другими чувствами. Кстати, родившаяся в Британии, Юмашева имеет и гражданство Австрии, где разрешено вступать в брак после 18 лет.



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