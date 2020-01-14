Какие питьевые йогурты запрещены к употреблению

14.01.2020, 14:26, Разное

Было протестировано качество питьевых йогуртов с персиковым вкусом.
В исследовании приняли участие семь марок: «Вкуснотеево», «ЭкоНива», «Асеньевская ферма», «Агуша», «ФрутоНяня», «Эковакино» и «Слобода».
Все эти продукты можно найти на полках любого российского магазина.

Как оказалось, не все йогурты можно употреблять. По итогам проверки эксперты рекомендуют покупать только питьевые йогурты брендов «Слобода», «Вкуснотеево», «Агуша» и «ФрутоНяня». Они полностью соответствуют всем правилам и безопасны для здоровья.

Незначительные погрешности были обнаружены в питьевом йогурте «Эковакино». По словам специалистов, в нем был привкус окисленного жира, сообщает «ТВЦентр».

Две оставшиеся марки питьевого йогурта вообще запрещены к употреблению. В «ЭкоНиве» нашли бактерии группы кишечной палочки. А в «Асеньевской ферме» в 13 раз превышено содержание дрожжей.



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