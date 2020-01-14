Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

«Корвет, действующий в Баренцевом море по программе государственных ходовых испытаний, выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям. В ходе стрельбы был успешно испытан новый комплекс морского оружия», – цитирует ТАСС Сергу.

По его словам, испытания корвета обеспечили экипажи одной из атомных подводных лодок, которая обозначала подводного противника, и малого противолодочного корабля Северного флота «Снежногорск».

Напомним, 11 декабря «Гремящий» провел стрельбы с крылатой ракетой «Калибр» по наземной цели.





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