Электричка загорелась на ходу на Украине

14.01.2020, 14:26, Новости дня

Электричка «Шостка – Киев» с 254 пассажирами и 11 членами бригады загорелась во время движения в Черниговской области, сообщили в региональной госслужбе по ЧС Украины.

«Между станциями «Халимоново» и «Бахмач» произошел пожар электролокомотива регионального экспресса №785 «Шостка – Киев», где находилось 254 пассажира и 11 человек обслуживающего персонала», – сообщили в службе, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел еще 13 января, спасатели потушили горящий поезд, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

«Произошла задержка движения 16 поездов в направлении от железнодорожной станции «Конотоп» до железнодорожной станции «Киев» Южно-Западной железной дороги», – добавили в ведомстве.

Из-за ЧП оказалось повреждено оборудование, внутренняя облицовка и конструктивные элементы электролокомотива. Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.

В августе 2019 года на Украине неизвестные похитили путевые реле и трансформаторы, в результате за двое суток от графика отклонились 20 поездов.



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