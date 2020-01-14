В Сети появился новый трейлер экранизации комиксов «Бладшот» от студии Sony

Киностудия Sony опубликовала новый трейлер кинокартины по мотивам комиксов «Бладшот». Режиссером фильма является Дэйв Уилсон, а одну из главных ролей сыграл Вин Дизель.
Сюжет фильма «Бладшот» повествует о смертельно раненном солдате, получившем необычные способности при помощи нанотехнологий. Мельчайшие машины даровали герою Вина Дизеля неуязвимость, позволяющую справиться не только с обычными солдатами, но и тяжелым вооружением.
Изначально организация, воскресившая героя, отправляет его на различные задания. Но когда Бладшот начинает сомневаться в своих действиях, руководство приходит к мнению, что его необходимо ликвидировать. Тогда за героем отправляют охотников, не уступающих по силе персонажу Вина Дизеля.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Предложение о введении налога на самозанятых для домохозяек не имеет никаких перспектив, сообщил заместитель секретаря генсовета «Единой России» и депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Это бред. Ничего подобного Госдума не планирует. Эта горе-инициатива не имеет никаких перспектив. Частное и довольно сомнительное мнение одного из 450 депутатов», – сообщил Хинштейн в соцсетях, сообщается на сайте «Единой России». […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В подмосковной многоэтажке произошел взрыв газа / 3 декабря
- Аваков допустил возможность работы украинских радикалов-убийц Шеремета в интересах России / 12 декабря
- NYT — сенаторы-республиканцы — единственные, кто может удержать Трампа от войны с Ираном / 7 января
- ЕС на полгода продлил санкции в отношении России / 13 декабря
- Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет / 28 ноября
- За неделю на Донбассе ликвидированы девять оккупантов – штаб ООС / 24 ноября
- В Госдуме предложили увеличить предельный возраст для ректоров вузов / 26 ноября
- Лукашенко назначил главой своей администрации зампредседателя КГБ / 6 декабря