В Сети появился новый трейлер экранизации комиксов «Бладшот» от студии Sony

Киностудия Sony опубликовала новый трейлер кинокартины по мотивам комиксов «Бладшот». Режиссером фильма является Дэйв Уилсон, а одну из главных ролей сыграл Вин Дизель.

Сюжет фильма «Бладшот» повествует о смертельно раненном солдате, получившем необычные способности при помощи нанотехнологий. Мельчайшие машины даровали герою Вина Дизеля неуязвимость, позволяющую справиться не только с обычными солдатами, но и тяжелым вооружением.

Изначально организация, воскресившая героя, отправляет его на различные задания. Но когда Бладшот начинает сомневаться в своих действиях, руководство приходит к мнению, что его необходимо ликвидировать. Тогда за героем отправляют охотников, не уступающих по силе персонажу Вина Дизеля.

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