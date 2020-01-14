В Сети появился новый трейлер экранизации комиксов «Бладшот» от студии Sony

14.01.2020, 14:21, Разное

Киностудия Sony опубликовала новый трейлер кинокартины по мотивам комиксов «Бладшот». Режиссером фильма является Дэйв Уилсон, а одну из главных ролей сыграл Вин Дизель.
Сюжет фильма «Бладшот» повествует о смертельно раненном солдате, получившем необычные способности при помощи нанотехнологий. Мельчайшие машины даровали герою Вина Дизеля неуязвимость, позволяющую справиться не только с обычными солдатами, но и тяжелым вооружением.

Изначально организация, воскресившая героя, отправляет его на различные задания. Но когда Бладшот начинает сомневаться в своих действиях, руководство приходит к мнению, что его необходимо ликвидировать. Тогда за героем отправляют охотников, не уступающих по силе персонажу Вина Дизеля.



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