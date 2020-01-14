Компания Никиты Михалкова судится с Роспатентом за признание образа Никиты Бесогона товарным знаком

Российский режиссер Никита Михалков через свою кинокомпанию отстаивает в суде право на признание образа святого Никиты Бесогона товарным знаком. Однако Роспатент не согласен с требованиями деятеля культуры и регулярно ему в этом отказывает.

Изображение мужчины с нимбом фигурирует в каждом эпизоде авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», транслируемой телеканалом «Россия 24». В Роспатенте считают, что образ «известного и почитаемого православной церковью раннехристианского святого и апокрифического великомученика» в качестве товарного знака может оскорбить чувства верующих.

В документах, отказывающих Никите Михалкову в праве на регистрацию товарного знака, указано, что изображение, согласно регламенту, не должно противоречить «общественным интересам, принципам гуманности и морали». Например, запрещено использовать в виде логотипов государственные символы, антигосударственные лозунги и призывы «антигуманного характера», которые могут оскорбить достоинство определенной группы людей, например, представителей религии. Но в компании Никиты Михалкова намерены добиться положительного результата.

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