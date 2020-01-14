Дорофеева позировала в двух разных купальниках

Участница дуэта «Время и стекло» Надя Дорофеева позировала для фото в раздельном и цельном купальниках. Снимками она поделилась в Instagram.

«Время восстановиться. Привет, отпуск. Я так скучала», – написала она.

По словам певицы, она и на отдыхе с утра делает зарядку и правильно питается.

«А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, правильное питание и фреши?» – спросила певица.

Дорофеева отдыхает в Доминиканской Республике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Время восстановиться. Привет отпуск. Я так скучала * @clubmedmichesplayaesmeralda #clubmed #clubmedmiches

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 12 Янв 2020 в 12:38 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram

День второй. Я пока ещё с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь #почтиправильно . А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши ))) ? @clubmedmichesplayaesmeralda #clubmed #clubmedmiches

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 13 Янв 2020 в 9:57 PST

Надя Дорофеева родилась в Симферополе 21 апреля 1990 года. Высшее образование она получила во МГИК, где заочно обучалась на факультете вокального мастерства. С 2010 года живет в Киеве и поет в дуэте «Время и стекло».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Предложение о введении налога на самозанятых для домохозяек не имеет никаких перспектив, сообщил заместитель секретаря генсовета «Единой России» и депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Это бред. Ничего подобного Госдума не планирует. Эта горе-инициатива не имеет никаких перспектив. Частное и довольно сомнительное мнение одного из 450 депутатов», – сообщил Хинштейн в соцсетях, сообщается на сайте «Единой России». […]