Дорофеева позировала в двух разных купальниках

Участница дуэта «Время и стекло» Надя Дорофеева позировала для фото в раздельном и цельном купальниках. Снимками она поделилась в Instagram.
«Время восстановиться. Привет, отпуск. Я так скучала», – написала она.
По словам певицы, она и на отдыхе с утра делает зарядку и правильно питается.
«А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, правильное питание и фреши?» – спросила певица.
Дорофеева отдыхает в Доминиканской Республике.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Время восстановиться. Привет отпуск. Я так скучала * @clubmedmichesplayaesmeralda #clubmed #clubmedmiches
Посмотреть эту публикацию в Instagram
День второй. Я пока ещё с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь #почтиправильно . А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши ))) ? @clubmedmichesplayaesmeralda #clubmed #clubmedmiches
Надя Дорофеева родилась в Симферополе 21 апреля 1990 года. Высшее образование она получила во МГИК, где заочно обучалась на факультете вокального мастерства. С 2010 года живет в Киеве и поет в дуэте «Время и стекло».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Предложение о введении налога на самозанятых для домохозяек не имеет никаких перспектив, сообщил заместитель секретаря генсовета «Единой России» и депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Это бред. Ничего подобного Госдума не планирует. Эта горе-инициатива не имеет никаких перспектив. Частное и довольно сомнительное мнение одного из 450 депутатов», – сообщил Хинштейн в соцсетях, сообщается на сайте «Единой России». […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Депутат от «Слуги народа» призвал восстановить авиасообщение с Россией / 5 декабря
- Овечкин силовым приемом отправил в больницу арбитра НХЛ во время матча с Бостоном — видео / 12 декабря
- Иран собрался признать Пентагон террористической организацией / 13 января
- Пушков оценил способность Германии бросить вызов «Большому брату» / 20 декабря
- В Абхазии протестующие пошли на штурм администрации президента / 9 января
- Адвокат Кузьменко, подозреваемой в деле Шеремета, заявил отвод судье / 13 декабря
- Труба назвал открытое против него уголовное производство местью Порошенко / 13 января
- Президентом Румынии снова избрали Йоханниса / 25 ноября