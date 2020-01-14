Инвестор ЭкоТехноПарка «Шиес» пригрозил подать иск о защите деловой репутации

Инвестор проекта ЭкоТехноПарк «Шиес» – ООО «Технопарк – пригрозил подать в суд иск о защите деловой репутации в отношении СМИ, распространивших ложные сообщения о переводе сотрудников компании на работу в другие организации.
«В связи с появившимися в сети сообщениями о якобы имеющем место переводе сотрудников ООО «Технопарк» на работу в другие компании, ООО «Технопарк» сообщает, что данная информация является недостоверной и не соответствует действительности. Никаких массовых увольнений или переводов сотрудников компании не производилось и в настоящее время не производится», – говорится в сообщении на сайте компании.
Организация также оставила за собой право обратиться с иском о защите деловой репутации к редакциям и издателям информационных ресурсов, разместивших ложную информацию.
«Напоминаем, что никаких строительных работ по возведению экотехнопарка «Шиес» на одноименной станции железной дороги в Архангельской области не осуществляется, строительная техника с объекта была выведена еще летом прошлого года», – добавили в компании.
Так в пресс-службе прокомментировали сообщения МБХ медиа о том, что работники ООО «Технопарк» якобы были переведены в ООО «Архангельск». Портал сообщал, что так компания якобы пытается избежать исполнения судебного решения по сносу построек.
В конце прошлого года правительство Москвы опубликовало проект территориальной схемы обращения с бытовыми отходами до 2029 года, в котором нет полигона для мусора на станции Шиес.
Летом президент Владимир Путин поручал учитывать мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона «Шиес» и призвал не навредить людям в ситуации с мусорным полигоном.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, как Шиес очищают от слухов и ждут экологов.
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