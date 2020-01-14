Польша резко нарастила численность армии

С 2015 года численность личного состава польской армии выросла более чем на треть, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Когда партия «Закон и справедливость» пришла к власти в 2015 году, польская армия насчитывала 95 тыс. солдат, а сейчас – 128 тысяч», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что его миссия как министра обороны в том, чтобы численность армии была «как можно больше», и чтобы как можно больше молодых людей становились военнослужащими. Блащак добавил, что в бюджете страны на оборонные цели заложено почти 50 млрд злотых (13,1 млрд долларов).

«Это 2,1% ВВП. Вооружение дает безопасность. Невозможно социальное и экономическое развитие в государстве, которое находится под угрозой, которое не заботится о безопасности», – уверен Блащак.

Он также напомнил о подписании до конца января соглашения с США о покупке F-35.

«Сотрудничество с США – хороший путь, потому что это сильнейший союзник НАТО. Расширение американского присутствия важно для нашей безопасности», – уверен глава Минобороны.

В ноябре в Польше рассказали о двух возможных сценариях войны США с Россией.

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