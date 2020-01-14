Рэпер и музыкальный продюсер Timbaland рассказал, как похудел на 60 килограммов

47-летний голливудский продюсер Timbaland стал героем нового, зимнего номер американского журнала Men’s Health. В большом интервью он рассказал о своем долгом пути к лучшей физической форме и удавшейся трансформации — музыкант похудел со 158 до 100 килограммов примерно за 2 года. Оказалось, что набор веса был связан с большим жизненным кризисом: в 2011 году он пристрастился к нелегальным веществам, а летом 2015-го он развелся с супругой Моник Мосли, причем инициатором развода (во второй раз за последние два года) стала сама Моник. Впервые она решила развестись с ним в октябре 2013-го. Тогда она требовала выплату алиментов, страхование жизни, денег на школьное обучение, летний лагерь и путешествия для своих детей от первого брака Деметриуса и Фрэнки и общей с Тимбалэндом дочери Рейн (2008 г.р.). Но разойтись им удалось только со второй попытки. После этого у продюсера начались финансовые проблемы, он пропал с голливудского горизонта, а зависимость от таблеток усилилась.

«Обезболивающие» давали мне чувство свободы и беззаботности. Я любил путешествовать, устраивать всякие шоу, получать удовольствие и жить одним днем.

Но однажды с ним случилась необычная история, которая, по словам Timbaland, и повлияла на его дальнейшую жизнь:

Мне приснился сон, в котором я умер. Я видел себя со стороны, у меня было такое жуткое безжизненное лицо. Именно после этого я понял, что мне нужно что-то менять, чтобы выжить и быть рядом со своими детьми. Это было как прозрение. Я должен был через это пройти и начать ценить каждое мгновение.

Первым делом рэпер переехал из огромного особняка в пригороде Майами в квартиру поменьше в центре города.

Я отказался от шикарной жизни и отучил себя от всяких «звездных» штучек. Я наладил отношения с бывшей женой, теперь мы хорошие друзья. И с детьми вижусь чаще.

Помимо откровенного интервью он показал нынешнее жилище, небольшой личный спортзал, в котором рассказал о своих тренировках, в основном, силовых. Еще он показал холодильник и описал привычный рацион: большую его часть составляют фрукты, овощи, зелень, а блюда готовит не сам, а заказывает в сервисах здоровой еды. Также Timbaland регулярно пьет алкалиновую воду с лимоном и протеиновые напитки. Полное видео смотрите ниже.

Тимбалэнд (настоящее имя — Тимоти Закари Мосли) стал известен в 1990-х как рэпер, но в нулевых большую часть времени уделял музыкальному продюсированию и созданию авторских песен. К 2006 году в его копилке было шесть синглов, которые возглавляли чарт Bollboard Hot 100: 3 в исполнении Джастина Тимберлейка и 3 — Нелли Фуртадо. За всю свою карьеру он спродюсировал сингл Бритни Спирс Gimme More, музыкальные альбомы групп Duran Duran, The Pussycat Dolls, а также 50 Cent и даже Димы Билана. Свой личный последний альбом музыкант выпустил в 2009 году.

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