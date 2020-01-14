Оскар-2020: реакция Шарлиз Терон, Леонардо Ди Каприо, Брэдли Купера, Барака Обамы и других номинантов

Безусловным лидером по количеству номинаций 92-й церемонии «Оскар» стал фильм Тодда Филлипса «Джокер» — он представлен в 11 категориях, в том числе «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль». За ним следуют «Ирландец» Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса и «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино — по 10 номинаций.

В числе тех, кто может удостоиться «Оскара» в этом году, — Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Скарлетт Йоханссон, номинированная сразу в двух категориях — «Лучшая женская роль» («Брачная история») и «Лучшая женская роль второго плана» («Кролик Джоджо»), Аль Пачино, Том Хэнкс, Марго Робби, Шарлиз Терон, Сирша Ронан, которая в истории премии стала второй из молодых актеров, четырежды номинированных на «Оскар», и многие другие. После того как состав номинантов был объявлен, звезды начали делиться своими эмоциями по этому поводу в социальных сетях и в интервью. Публикуем реакции главных героев предстоящей церемонии.

Скарлетт Йоханссон

Сотрудничество с Ноа Баумбахом и Тайком Вайтити дало мне колоссальное актерское удовлетворение. «Брачная история» и «Кролик Джоджо» — две великолепных работы в моей фильмографии. Я глубоко признательна Академии за оценку моей работы, которая была бы невозможна без поддержки и помощи со стороны других потрясающих актеров, сценаристов и режиссеров. Мне очень повезло!

Шарлиз Терон

«Скандал» — один из самых выдающихся проектов в моей карьере. Мне бы хотелось, чтобы эта история не нуждалась в освещении, но я так горжусь всей нашей командой, рассказавшей ее с таким достоинством! Спасибо нашим продюсерам, невероятному режиссеру Джею Роучу, блестящему сценаристу Чарльзу Рэндольфу и бесконечно талантливой группе актеров, которые вложились на 100 процентов в работу над этим фильмом. Я по-настоящему счастлива и горжусь тем, чем занимаюсь и с какими людьми мне выпала честь работать. Я очень благодарна Академии.

Леонардо Ди Каприо

Я хочу поблагодарить Академию за признание моей работы наравне с потрясающими работами других номинантов в этой категории. Мне выпала невероятная удача с этим фильмом и с такой командой в лице Квентина Тарантино, Брэда Питта и Марго Робби. Эта картина — дань уважения Лос-Анджелесу, а мне выпала возможность изобразить актера, который переживает моральное истощение в то время, когда наша культура претерпевала огромные изменения. Этот фильм — трибьют всем тем, кто был частью этой индустрии. Кино есть и будет мощной формой свободного художественного самовыражения. Эта картина — так же, как и остальные, выпущенные в этом году, — оригинальная и способная повлиять на умы. Я рад быть ее частью. Спасибо еще раз!

Сирша Ронан

!!! Я так счастлива, что наши «Маленькие женщины» признаны Академией. Грета сотворила нечто совершенно особенное, и я просто рада быть частью этого, не говоря уже о номинации. Спасибо моим коллегам в Академии за то, что полюбили и оценили фильм, который так близок моему сердцу.

Элтон Джон

Какая замечательная новость сразу после пробуждения: (I’m Gonna) Love Me Again из «Рокетмена» номинирована на «Оскар» в категории «Лучший саундтрек»!! Эта номинация значит для меня очень много, потому что я делю ее с Берни Топином. Фильм «Рокетмен» отразил то магическое путешествие, которое Берни и я разделили как музыкальные соулмейты и близкие друзья. И мы гордимся признанием, которое получили в результате нашего 53-летнего общения и сотрудничества. Спасибо Академии за такую честь.

Адам Драйвер

Я горд и невероятно рад возможности представлять команду, которая работала над «Брачной историей», и быть в одной номинации с теми актерами, которыми я восхищаюсь! Огромное спасибо Ноа Баумбаху, актерам и всей команде и, конечно же, Академии за эту честь!

Брэдли Купер (продюсер фильма «Джокер»)

Я так рад за Тодда Филлипса, Скотта Силвера, Хоакина Феникса, Эмму Тилингер Коскофф, Хильдур Гуднадоуттир, Лоуренс Шер, Марка Бриджеса, Джеффа Грота, Ники Ледерманн и других. Спасибо Академии за признание их таланта и вклада. Тодд Филлипс — провидец, и я очень за него рад! Для меня большая честь быть частью «Джокера».

Хоакин Феникс

Я горд и одновременно смущен тем, что нахожусь в одном ряду с такими актерами. Внимание Академии помогло зажечь и поддержать мою карьеру, и я невероятно благодарен за это. Я также хотел бы поздравить моих коллег-кандидатов за признание их вдохновляющей работы.

Том Хэнкс

Для меня большая честь быть в одном ряду с такими гигантами кино, как Энтони Хопкинс, Джо Пеши, Аль Пачино и Брэд Питт. Это будет великая ночь.

Барак Обама (фильм «Американская фабрика» его продакшн-компании номинирован как «Лучший документальный фильм»)

Рад увидеть в номинированных картинах «Американскую фабрику». Мне нравится этот фильм за его детальное, честное изображение того, как изменения в мировой экономике отражаются на реальной жизни. Результат получился именно таким, каким мы с Мишель и хотели его видеть, запуская компанию Higher Ground. Поздравляем невероятных режиссеров Юлию Райхерт и Стивена Богнара и всю команду!

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