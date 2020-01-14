Спирс продемонстрировала комплекс асан йоги

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram ролик, в котором показала комплекс асан йоги.
«Еще один день в йоге… Последовательность является ключевой. Со мной это как молитва. Такой прекрасный день», – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Another day at yoga …. consistency is key. With me it’s sort of like prayer. Such a beautiful day …. god speed and god bless *
Бритни Спирс сконцентрировалась на здоровье после того как весной 2019 года прошла курс реабилитации у психиатра. Она тяжело переживает болезнь своего отца Джейми, которому сделали две операции после разрыва толстой кишки. Чтобы заботиться об отце, Спирс приостановила концертную деятельность.
Спирс родилась 2 декабря 1981 года в штате Миссисипи, США. Она обладательница премии «Грэмми». В 2008 году исполнительница также проходила лечение в психиатрической клинике.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В мытищинском храме Рождества Христова произошла необычная кража. Одетый в костюм Деда Мороза злоумышленник вышел из молитвенного дома, прихватив c собой чужую норковую шубу. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что правоохранители занимаются поиском преступника. Новость об инциденте вызвала большой ажиотаж в Сети. Пользователи предположили, что Дед Мороз наказал владелицу шубы за […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лолита Милявская рассказала в интервью о сорванном концерте в Тамбове — «Было стыдно» / 6 января
- Прохор Шаляпин с Ларисой Копенкиной: о суррогатном материнстве, ревности и черном пиаре / 5 декабря
- Слуцкая о грандиозном провале Загитовой: «Она боролась до последнего» / 9 декабря
- Ученые нашли способ сделать рак излечимым / 6 декабря
- В Сети обсуждают расставание Пелагеи и Ивана Телегина / 25 декабря
- Ученые: Курение приводит к повышенной чувствительности к боли / 5 января
- Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс впервые показали лицо новорожденной дочери / 11 января
- Сергей Пенкин резко высказался по поводу желания Ольги Бузовой представить Россию на «Евровидении» / 12 декабря