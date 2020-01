Спирс продемонстрировала комплекс асан йоги

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram ролик, в котором показала комплекс асан йоги.

«Еще один день в йоге… Последовательность является ключевой. Со мной это как молитва. Такой прекрасный день», – написала она.

Бритни Спирс сконцентрировалась на здоровье после того как весной 2019 года прошла курс реабилитации у психиатра. Она тяжело переживает болезнь своего отца Джейми, которому сделали две операции после разрыва толстой кишки. Чтобы заботиться об отце, Спирс приостановила концертную деятельность.

Спирс родилась 2 декабря 1981 года в штате Миссисипи, США. Она обладательница премии «Грэмми». В 2008 году исполнительница также проходила лечение в психиатрической клинике.

