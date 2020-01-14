В Неаполе столкнулись три поезда метро, есть пострадавшие

14.01.2020, 14:06, Новости дня

Утром 14 января в метро итальянского города Неаполь столкнулись три поезда. Об этом сообщает ANSA.

Инцидент произошел рядом со станцией Piscinola на первой линии метрополитена.

Один поезд выезжал из депо, второй по тому же пути собирался въехать на станцию, третий поезд, с пассажирами, отъезжал от станции Piscinola.

После аварии в больницы были отправлены пять человек, двое из них – машинисты. У пострадавших, в частности, травмы груди, поясничной области, ног, а также синяки. Ряд пассажиров получили медицинскую помощь на месте.

Corriere della Sera пишет, что, по предварительной версии, столкновение произошло из-за неправильных действий одного из машинистов.

Инцидент произошел под открытым небом.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В мытищинском храме Рождества Христова произошла необычная кража. Одетый в костюм Деда Мороза злоумышленник вышел из молитвенного дома, прихватив c собой чужую норковую шубу. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что правоохранители занимаются поиском преступника. Новость об инциденте вызвала большой ажиотаж в Сети. Пользователи предположили, что Дед Мороз наказал владелицу шубы за […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика