Футболисты «Карпат» могут отказаться тренироваться с командой из-за задолженности по зарплатам – СМИ

Некоторые футболисты львовских «Карпат» могут отказаться от полноценных тренировок с командой из-за больших задолженностей по зарплате, сообщает ресурс Tribuna.com.

По информации источника, долги львовского клуба перед футболистами составляют зарплаты за несколько месяцев.

Главный тренер «Карпат» Роман Санжар в интервью сайту «Команда №1» рассказал, что у клуба есть «довольно внушительные задолженности перед игроками». По словам наставника это осложняет процесс подписания новых игроков.

«Какой уважающий себя футболист согласится сесть за стол переговоров, зная, что у его новой команды есть финансовые проблемы?», – сказал Санжар.

По словам наставника будущее «Карпат» во многом будет зависеть от того, как в ближайшее время сработает клубное руководство.

13 января исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин подтвердил информацию о том, что клуб может быть продан.

После 18 туров чемпионата Украины львовский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ и имеет в активе 11 очков.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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