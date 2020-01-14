Несколько тысяч жителей Москвы не смогли продлить разрешение на бесплатную парковку около дома

Несколько тысяч жителей Москвы лишились права на бесплатную парковку около своих домов из-за сбоя в реестре недвижимости. Об этом пишет «Коммерсант».
Как рассказали газете столкнувшиеся с проблемой жители столицы, на получение документов о продлении права на парковку уходит месяц, хотя по закону они должны выдаваться за шесть дней.
«Мы заблаговременно подали документы на продление, обратившись в МФЦ 9 декабря. Но спустя положенные шесть дней документы готовы не были. Разрешение удалось получить только 10 января», — рассказала жительница Хамовников Марина Крупенина, у которой резидентское разрешение истекло 28 декабря.
В «Администраторе московского парковочного пространства» оценивают очередь в три тысячи запросов.
В Росреестре пояснили, что задержки связаны с тем, что в конце года резко выросло количество запросов к системе, а также с сайтами-двойниками, которые «используют роботов для формирования запросов и собирают сведения для дальнейшей их перепродажи».
«В настоящее время проводятся мероприятия по восстановлению работоспособности сервиса в части обеспечения выдачи подготовленных ответов»,— заявили в Росреестре.
Напомним, что жители Москвы, чьи дома попали в зоны платных парковок, могут бесплатно ставить свои автомобили на стоянках с восьми вечера до восьми утра, а доплатив 3 тысячи рублей можно парковаться круглосуточно. «Коммерсант» уточняет, что в столице действует 420 тысяч разрешений, ежемесячно продлеваются или переделываются около 20 тысяч из них.
Источник: Новая газета
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