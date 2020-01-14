Эксперты: Володин дал понять, что Россия будет защищать историческую память

Теме празднования юбилея 75-летия Победы будет уделяться

важное значение на государственном уровне, напомнил политолог Дмитрий Фетисов.

«Это необходимо как напоминание мировому сообществу о необходимости решать

спорные вопросы мирным путем, не доводя ситуацию до вооруженных конфликтов.

Володин продолжает активно продвигать темы «президентской повестки», – написал

аналитик на своей странице в «Фейсбук».

Упоминание спикера Госдумы о неконструктивной позиции

властей Польши эксперт назвал сигналом, что Россия может быть сильным и

адекватным партнером, но не будет игнорировать попытки переписывать

исторические факты. Слова Володина означают, что попытки спекуляций и популизма

на событиях ВОВ Москвой будут пресекаться, добавил Фетисов.

«Судя по володинскому выступлению, год 2020 для Польши

будет куда более печальным и нервным, чем даже опасались в Варшаве», —

прокомментировал слова спикера Госдумы политолог Виктор Мараховский. Эксперт

напомнил о захвате Польшей части Чехословакии за год до начала Второй мировой

войны, об антисемитах в тогдашнем руководстве страны.

«Спикер Госдумы, известный крайней сдержанностью,

призывает коллег требовать от Польши извинений, напоминает не только об

антисемитизме польского руководства, но и о польском историческом свинстве

вообще – потому что освобождение Польши, за которое погибли полмиллиона

советских солдат, в любом случае любых вменяемых людей обязывало бы вести себя

почтительно. Судя по началу парламентского года, с Польшей наконец-то начнут

говорить языком именно такой дипломатии, какой она заслужила», – написал

Мараховский в своем блоге.

Защита исторической памяти продиктована и моральными, и

прагматическими соображениями, отметил политолог Антон Хащенко. «С одной

стороны, это об отношении к России сегодня (многим было бы очень удобно

провести параллели и обвинить страну в том, что она всегда была и продолжает

оставаться глобальным злом). С другой, – о допустимости тех или иных действий

государствами на мировой арене применительно к нынешним угрозам и

вызовам», – считает эксперт.

В современной Европе периодически сносятся памятники

советским воинам, полководцам, причем нередко инициаторами выступают местные

власти, напомнил аналитик. «И здесь тоже большой фронт работы – с кем-то

надо договариваться, кого-то одергивать, возможно, с кем-то заключать новые

межгосударственные соглашения о защите исторического наследия», —

подчеркнул он.

Напомним, 14 января Госдума открыла весеннюю сессию. Помимо

защиты исторической памяти, законодатели сделают акцент на реализации послания

президента Федеральному собранию, а также решении задач в сфере экономики.

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