Эксперты: Володин дал понять, что Россия будет защищать историческую память

Теме празднования юбилея 75-летия Победы будет уделяться
важное значение на государственном уровне, напомнил политолог Дмитрий Фетисов.
«Это необходимо как напоминание мировому сообществу о необходимости решать
спорные вопросы мирным путем, не доводя ситуацию до вооруженных конфликтов.
Володин продолжает активно продвигать темы «президентской повестки», – написал
аналитик на своей странице в «Фейсбук».
Упоминание спикера Госдумы о неконструктивной позиции
властей Польши эксперт назвал сигналом, что Россия может быть сильным и
адекватным партнером, но не будет игнорировать попытки переписывать
исторические факты. Слова Володина означают, что попытки спекуляций и популизма
на событиях ВОВ Москвой будут пресекаться, добавил Фетисов.
«Судя по володинскому выступлению, год 2020 для Польши
будет куда более печальным и нервным, чем даже опасались в Варшаве», —
прокомментировал слова спикера Госдумы политолог Виктор Мараховский. Эксперт
напомнил о захвате Польшей части Чехословакии за год до начала Второй мировой
войны, об антисемитах в тогдашнем руководстве страны.
«Спикер Госдумы, известный крайней сдержанностью,
призывает коллег требовать от Польши извинений, напоминает не только об
антисемитизме польского руководства, но и о польском историческом свинстве
вообще – потому что освобождение Польши, за которое погибли полмиллиона
советских солдат, в любом случае любых вменяемых людей обязывало бы вести себя
почтительно. Судя по началу парламентского года, с Польшей наконец-то начнут
говорить языком именно такой дипломатии, какой она заслужила», – написал
Мараховский в своем блоге.
Защита исторической памяти продиктована и моральными, и
прагматическими соображениями, отметил политолог Антон Хащенко. «С одной
стороны, это об отношении к России сегодня (многим было бы очень удобно
провести параллели и обвинить страну в том, что она всегда была и продолжает
оставаться глобальным злом). С другой, – о допустимости тех или иных действий
государствами на мировой арене применительно к нынешним угрозам и
вызовам», – считает эксперт.
В современной Европе периодически сносятся памятники
советским воинам, полководцам, причем нередко инициаторами выступают местные
власти, напомнил аналитик. «И здесь тоже большой фронт работы – с кем-то
надо договариваться, кого-то одергивать, возможно, с кем-то заключать новые
межгосударственные соглашения о защите исторического наследия», —
подчеркнул он.
Напомним, 14 января Госдума открыла весеннюю сессию. Помимо
защиты исторической памяти, законодатели сделают акцент на реализации послания
президента Федеральному собранию, а также решении задач в сфере экономики.
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