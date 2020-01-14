Муж Нетребко отреагировал на сообщения об отказе петь с армянкой на одной сцене

Муж оперной певицы Анны Нетребко, тенор из Азербайджана Юсиф Эйвазов заявил, что его политические взгляды никогда не распространялись на коллег. Так певец прокомментировал сообщение о его отказе вступать на открытии Дрезденского оперного бала вместе с сопрано Рузан Манташян.

«Дорогие друзья, я азербайджанец и у меня есть абсолютно четкое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией, но мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене. Чему свидетельствует тот факт, что я неоднократно выходил на сцену с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре. Поэтому доверяйте проверенной информации и не распространяйте провокации дальше», – написал Эйвазов в своем Instagram.

Тенор разместил на своей странице официальный пресс-релиз дрезденского Semper Opera ball, в котором организаторы мероприятия решительно опровергают обвинения против него.

По словам представителей Semper Opera ball, причиной отсутствия Рузан Манташьян на 15-м Дрезденском оперном балу, который состоится 7 февраля 2020 года, не является ее национальность.

Художественный руководитель Semper Opera ball Ханс-Йоахим Фрей решительно осудил обвинения, назвав их инсинуацией и клеветой.

В сообщении подчеркивается, что Оперный театр никогда не заключал контракта с Рузан Манташьян на выступление в предстоящем Semper Opera ball.

«Юсиф Эйвазов никогда не строил сотрудничество со своими коллегами, основываясь на их происхождении. Предполагается, что имели место некоторые недопонимания в коммуникации с агентством г-жи Манташьян», – уточняется в пресс-релизе.

«Привлекательность SemperOperaball заключается именно в том, что на протяжении многих лет в программе бала участвует наиболее широкий спектр артистов из самых разных стран, включая Армению», – сказал Фрей,

«Бал известен своим космополитизмом. Все заявления другого рода не соответствуют действительности. Юсиф Эйвазов пользуется большим уважением, особенно как космополитичный артист и честный человек», – добавил он.

Напомним, ранее появилась информация, что Эйвазов отказался выступать на открытии Дрезденского оперного бала с армянкой Рузан Маташян по политическим причинам, из-за чего якобы участие сопрано в мероприятии было отменено.

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