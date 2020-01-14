Расставшегося с Полиной Глен Джонни Деппа заметили в компании новой девушки

Осенью минувшего года популярный американский киноактёр и режиссёр Джонни Депп расстался с очередной возлюбленной — 21-летней русской танцовщицей Полиной Глен. Недавно артиста в компании новой девушки заметили на двойном свидании.
По данным инсайдеров, в последние месяцы Джонни Депп переживал затяжную депрессию и практически не появлялся на публике. Несколько дней назад актёр с Тимом Бертоном и Беренис Персиваль был замечен в одном из лондонских ресторанов. Предположительно, это могло быть двойное свидание, так как рядом с Деппом в это время находилась некая брюнетка. О личности девушки, которая с большой вероятностью может быть новой возлюбленной знаменитости, на данный момент нет никакой информации.
Отметим, что совсем недавно Джонни Депп после непродолжительного романа расстался с Полиной Глен. По некоторым данным, возлюбленная ушла от него из-за пристрастия к алкоголю и запрещённым препаратам. Тогда инсайдеры сообщали, что даже ради новых отношений Депп не отказался от вредных привычек и продолжал «погружаться в депрессию».
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