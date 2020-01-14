Ушел из жизни заслуженный тренер России Сергей Богданов

Заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов ушел из жизни в возрасте 70 лет. Трагическую новость сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжных гонок Карелии. Причина смерти не называется.
Сергей Богданов окончил Красноярский государственный педагогический университет. С 1973 года он работал тренером по биатлону. Среди его учеников – глава СБР Владимир Драчев, чемпион всемирной Универсиады Виталий Чернышев и чемпион мира Петр Милорадов, передает ИА «Невские новости».
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