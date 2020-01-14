Матвиенко выступила за расширение контроля прокуратуры за следствием

14.01.2020, 13:58, Новости дня

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила в пользу расширения полномочий прокуратуры по контролю за следствием на всех его этапах.

«В наступившем 2020 году необходимо совместными усилиями продолжить процесс гуманизации уголовного законодательства. Для Совета Федерации это приоритет», – передает ТАСС заявление Матвиенко на торжественном собрании в Генпрокуратуре в связи с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры.

«Вы знаете, что Совет Федерации является сторонником расширения прав прокуратуры, контроля прокуратуры на всех этапах следствия. Есть целый ряд вопросов, которые мы планируем вместе с органами прокуратуры продвигать дальше. В частности, это и ограничение сроков содержания подозреваемого или обвиняемого под стражей во время следствия и целый ряд других», – добавила она.

Напомним, ранее во вторник Матвиенко сообщила о планах сократить срок заключения в СИЗО. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Учёные из Индии сделали первый и самый важный шаг к созданию эффективного противоядия от укуса индийской кобры. Они смогли секвенировать геном животного и изучить процесс создания самого яда. Секвенирование генома позволяет до мельчайших деталей изучить, как формируется цепочка ДНК с последующими изменениями в организме животного. Таким образом исследователи смогли с небывалой точностью изучить процесс, влияющий […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика