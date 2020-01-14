Матвиенко выступила за расширение контроля прокуратуры за следствием

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила в пользу расширения полномочий прокуратуры по контролю за следствием на всех его этапах.
«В наступившем 2020 году необходимо совместными усилиями продолжить процесс гуманизации уголовного законодательства. Для Совета Федерации это приоритет», – передает ТАСС заявление Матвиенко на торжественном собрании в Генпрокуратуре в связи с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры.
«Вы знаете, что Совет Федерации является сторонником расширения прав прокуратуры, контроля прокуратуры на всех этапах следствия. Есть целый ряд вопросов, которые мы планируем вместе с органами прокуратуры продвигать дальше. В частности, это и ограничение сроков содержания подозреваемого или обвиняемого под стражей во время следствия и целый ряд других», – добавила она.
Напомним, ранее во вторник Матвиенко сообщила о планах сократить срок заключения в СИЗО.
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