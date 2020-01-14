Семья из Петербурга объяснила танец с коляской на тонком льду Онежского озера

Олег Демочкин, которого раскритиковали в соцсетях за катание на коньках по тонкому льду Онежского озера вместе с женой и маленьким ребенком, рассказал, что для их семьи такие путешествия привычны.
«Это обычный наш день, ничего мы не добивались. Поехали отдыхать и засняли. У нас есть масса других роликов с Камчатки, Эльбруса», – рассказал Демочкин об их путешествии и танцах по озеру, которое вызвало столь сильные волнения в соцсетях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В группе «Карелсафари», где работают Демочкины, есть фото и видео из других путешествий. Они ездили с ребенком не только по льду, но и отдыхать на лодке летом. В группе также есть снимки, которые были сделаны до рождения малыша. По словам Демочкина, они занимаются такими путешествиями всю жизнь, имеют достаточно опыта, а на льду их сопровождает воздушная подушка, информирует телеканал «360».
На вопрос о негативных комментариях Демочкин ответил, что они реагируют на критику спокойно и не собираются закрывать комментарии.
«Я думаю, что это люди, которые переживают, что неспособны на такие поступки. Для многих выйти из дома – это уже стресс. Если внимательно изучить аудиторию, которая пишет, это сидельцы по домам, они везде пишут. Кто-то на коньках катается, кто-то пишет. Нас это вообще не беспокоит: не будем комментарии закрывать, пусть люди упражняются. На самом деле они там общаются сами с собой или с такими же, как они», – рассказал Демочкин.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Он также сообщил, что с ним пока не связывался омбудсмен. Демочкин уверен, что в аппарате уполномоченного сказали о проверке только потому, что к ним поступило множество обращений.
Ранее карельские СМИ со ссылкой на соцсети петрозаводчанки Елены Демочкиной сообщили, что женщина и ее супруг вместе с маленьким ребенком в коляске прошли на коньках путь длиной в 22 км от села Великая губа в Медвежьегорском районе до острова Кижи по Онежскому озеру. В посте Демочкина пишет, что маршрут пролегал по свежему льду черного цвета, толщина которого на некоторых отрезках составляла пять сантиметров, передает ТАСС.
После этого уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев направил официальные запросы в главное управление МЧС по Карелии и музей-заповдник «Кижи», чтобы подтвердить информацию о путешествии на коньках семейной пары с младенцем в коляске по льду Онежского озера до острова Кижи. В случае, если поездка действительно произошла, родителей могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетнего.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Учёные из Индии сделали первый и самый важный шаг к созданию эффективного противоядия от укуса индийской кобры. Они смогли секвенировать геном животного и изучить процесс создания самого яда. Секвенирование генома позволяет до мельчайших деталей изучить, как формируется цепочка ДНК с последующими изменениями в организме животного. Таким образом исследователи смогли с небывалой точностью изучить процесс, влияющий […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Инсайдер: Смартфон iPhone 12 может разочаровать поклонников Apple / 14 декабря
- Мнение: Письмо: «Предлагает мне повыше попрыгать» / 21 декабря
- Виктория Лопырева отказалась дать интервью Малахову ради шоу Борисова / 4 декабря
- «Безмозглые рабы»: сеть возмутило массовое поклонение россиян убийце-Сталину. Фото / 22 декабря
- Стартовали продажи полноразмерного внедорожника Chery Jetour X95 / 28 ноября
- Мнение: О правительстве здорового государства / 16 декабря
- Бейби-неделя: Дженнифер Лопес, Брэдли Купер, Анджелина Джоли и другие звезды с детьми / 28 ноября
- Пригожин пришел в ярость от сокрытых Валерией шокирующих данных / 16 декабря