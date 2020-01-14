Скандалы: Особенности адвокатуры Семена Мельницкого

Взят под стражу управляющий партнер адвокатской коллегии «Мельницкий и Захаров», пытавшийся получить $150 тыс. у своего клиента, утверждая, что использует их для дачи взятки в Верховном суде

Пресненский суд Москвы взял под стражу управляющего партнера адвокатской коллегии «Мельницкий и Захаров» Семена Мельницкого, обвиняемого в покушении на мошенничество. По данным следствия, адвокат пытался получить $150 тыс. у своего клиента — руководителя группы компаний «Промет» Евгения Петрова, утверждая, что использует их для дачи взятки в Верховном суде. Следствие, ФСБ, прокуратура и суд решили, что защитник пытался обмануть своего клиента.

Из оглашенного в суде ходатайства следователя Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве и иных материалов следовало, что в основе уголовного дела речь об арбитражном споре. Группа компаний «Промет», являющаяся крупнейшим производителем сейфов в России, пыталась взыскать 231 млн руб. с одного из своих поставщиков — ООО «Эластком». Иски к ООО были поданы еще в 2014 году, но спор складывался не в пользу «Промета». Так продолжалось до 2017 года, пока его руководитель Евгений Петров не обратился к сотрудникам адвокатской коллегии «Мельницкий и Захаров».

За дело взялся его управляющий партнер — Семен Мельницкий. И, по словам его защитников, добился перелома в процессе.

«За три года Семен Григорьевич (Мельницкий.— “Ъ”) отыграл ситуацию назад, добившись принятия решения о взыскании с «Эласткома» всего 231 млн руб.,— рассказал “Ъ” адвокат Александр Забейда.— Данное решение прошло апелляционную и кассационную инстанцию. Осталось утвердить его в коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ, куда подали жалобу ответчики».

Тогда Семен Мельницкий заявил господину Петрову, что для решения вопроса в пользу «Промета» необходимо дать $150 тыс. одному из судей коллегии по экономическим спорам. При этом утверждал, что сумма в итоге может вырасти до $250 тыс.

Такой расклад не понравился главе «Промета», который заподозрил, что нанятый им юрист вводит его в заблуждение, поскольку не имеет реальной возможности осуществить задуманное. Вначале декабря предприниматель заявил о вымогательстве в ФСБ. Там господину Петрову выдали звукозаписывающую аппаратуру для фиксации переговоров с Семеном Мельницким. Часть записей была обнародована вчера в суде в качестве доказательств вины защитника.

11 декабря 2019 года Семен Мельницкий был задержан оперативниками ФСБ при получении от Евгения Петрова $150 тыс., большая часть из которых являлась так называемой куклой — резаной бумагой, имитирующей пачки банкнот.

В результате адвоката обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Но когда следователь ГСУ СКР 13 декабря 2019 года обратился с ходатайством о взятии адвоката под стражу до 13 февраля, Пресненский райсуд Москвы ему в этом отказал, определив обвиняемого под домашний арест. Столичная прокуратура подала на это решение кассационное представление в Мосгорсуд, который направил ходатайство следствия об аресте защитника на новое рассмотрение. При этом суд оставил Семена Мельницкого под домашним арестом до 15 января 2020 года.

В ходе вчерашнего заседания в Пресненском райсуде следователь поддержал свое ходатайство, мотивировав перевод адвоката в СИЗО тем, что еще не все фигуранты дела установлены, а сам господин Мельницкий может скрыться и оказать давление на фигурантов расследования.

Его адвокаты предложили оставить Семену Мельницкому прежнюю меру пресечения либо отпустить его под залог в 6 млн руб. При этом защитники приобщили к арестному делу массу благодарностей от клиентов Семена Мельницкого, в том числе «Газпрома», «Ростелекома» и ЛУКОЙЛа, в которых он назывался «исключительно честным и порядочным адвокатом». Среди клиентов особенно выделялся министр культуры Владимир Мединский, благодаривший защитника за возвращение на Родину предметов из коллекции «Золото скифов».

Сам Семен Мельницкий заявил, что согласно имеющимся в деле справкам он ни разу не нарушил условия нахождения под домашним арестом. Но судья Катерина Кириченко решила иначе.

По-новому оценив аргументы следствия о том, что защитник может даже под домашним арестом продолжить заниматься преступной деятельностью, госпожа Кириченко перевела господина Мельницкого в СИЗО.

Его защитники заявили, что обжалуют «несправедливое решение». «Ситуация является частным финансовым конфликтом Семена Мельницкого и его клиента,— заявили “Ъ” в бюро «Мельницкий и Захаров».— Что касается заключения под стражу, то мы считаем его необоснованным. Две инстанции, в том числе Московский городской суд, подтвердили, что к Мельницкому может быть применен домашний арест, а Пресненский суд сегодня это пересмотрел. Мельницкий находился под домашним арестом целый месяц, никуда не скрылся, исправно по вызову следователя являлся на следственные действия, но сегодня суд посчитал иначе».

Алексей Соковнин

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Взят под стражу управляющий партнер адвокатской коллегии «Мельницкий и Захаров», пытавшийся получить $150 тыс. у своего клиента, утверждая, что использует их для дачи взятки в Верховном суде Пресненский суд Москвы взял под стражу управляющего партнера адвокатской коллегии «Мельницкий и Захаров» Семена Мельницкого, обвиняемого в покушении на мошенничество. По данным следствия, адвокат пытался получить $150 тыс. у […]