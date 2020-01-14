Скандалы: Особенности адвокатуры Семена Мельницкого

Взят под стражу управляющий партнер адвокатской коллегии «Мельницкий и Захаров», пытавшийся получить $150 тыс. у своего клиента, утверждая, что использует их для дачи взятки в Верховном суде
Пресненский суд Москвы взял под стражу управляющего партнера адвокатской коллегии «Мельницкий и Захаров» Семена Мельницкого, обвиняемого в покушении на мошенничество. По данным следствия, адвокат пытался получить $150 тыс. у своего клиента — руководителя группы компаний «Промет» Евгения Петрова, утверждая, что использует их для дачи взятки в Верховном суде. Следствие, ФСБ, прокуратура и суд решили, что защитник пытался обмануть своего клиента.
Из оглашенного в суде ходатайства следователя Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве и иных материалов следовало, что в основе уголовного дела речь об арбитражном споре. Группа компаний «Промет», являющаяся крупнейшим производителем сейфов в России, пыталась взыскать 231 млн руб. с одного из своих поставщиков — ООО «Эластком». Иски к ООО были поданы еще в 2014 году, но спор складывался не в пользу «Промета». Так продолжалось до 2017 года, пока его руководитель Евгений Петров не обратился к сотрудникам адвокатской коллегии «Мельницкий и Захаров».
За дело взялся его управляющий партнер — Семен Мельницкий. И, по словам его защитников, добился перелома в процессе.
«За три года Семен Григорьевич (Мельницкий.— “Ъ”) отыграл ситуацию назад, добившись принятия решения о взыскании с «Эласткома» всего 231 млн руб.,— рассказал “Ъ” адвокат Александр Забейда.— Данное решение прошло апелляционную и кассационную инстанцию. Осталось утвердить его в коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ, куда подали жалобу ответчики».
Тогда Семен Мельницкий заявил господину Петрову, что для решения вопроса в пользу «Промета» необходимо дать $150 тыс. одному из судей коллегии по экономическим спорам. При этом утверждал, что сумма в итоге может вырасти до $250 тыс.
Такой расклад не понравился главе «Промета», который заподозрил, что нанятый им юрист вводит его в заблуждение, поскольку не имеет реальной возможности осуществить задуманное. Вначале декабря предприниматель заявил о вымогательстве в ФСБ. Там господину Петрову выдали звукозаписывающую аппаратуру для фиксации переговоров с Семеном Мельницким. Часть записей была обнародована вчера в суде в качестве доказательств вины защитника.
11 декабря 2019 года Семен Мельницкий был задержан оперативниками ФСБ при получении от Евгения Петрова $150 тыс., большая часть из которых являлась так называемой куклой — резаной бумагой, имитирующей пачки банкнот.
В результате адвоката обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Но когда следователь ГСУ СКР 13 декабря 2019 года обратился с ходатайством о взятии адвоката под стражу до 13 февраля, Пресненский райсуд Москвы ему в этом отказал, определив обвиняемого под домашний арест. Столичная прокуратура подала на это решение кассационное представление в Мосгорсуд, который направил ходатайство следствия об аресте защитника на новое рассмотрение. При этом суд оставил Семена Мельницкого под домашним арестом до 15 января 2020 года.
В ходе вчерашнего заседания в Пресненском райсуде следователь поддержал свое ходатайство, мотивировав перевод адвоката в СИЗО тем, что еще не все фигуранты дела установлены, а сам господин Мельницкий может скрыться и оказать давление на фигурантов расследования.
Его адвокаты предложили оставить Семену Мельницкому прежнюю меру пресечения либо отпустить его под залог в 6 млн руб. При этом защитники приобщили к арестному делу массу благодарностей от клиентов Семена Мельницкого, в том числе «Газпрома», «Ростелекома» и ЛУКОЙЛа, в которых он назывался «исключительно честным и порядочным адвокатом». Среди клиентов особенно выделялся министр культуры Владимир Мединский, благодаривший защитника за возвращение на Родину предметов из коллекции «Золото скифов».
Сам Семен Мельницкий заявил, что согласно имеющимся в деле справкам он ни разу не нарушил условия нахождения под домашним арестом. Но судья Катерина Кириченко решила иначе.
По-новому оценив аргументы следствия о том, что защитник может даже под домашним арестом продолжить заниматься преступной деятельностью, госпожа Кириченко перевела господина Мельницкого в СИЗО.
Его защитники заявили, что обжалуют «несправедливое решение». «Ситуация является частным финансовым конфликтом Семена Мельницкого и его клиента,— заявили “Ъ” в бюро «Мельницкий и Захаров».— Что касается заключения под стражу, то мы считаем его необоснованным. Две инстанции, в том числе Московский городской суд, подтвердили, что к Мельницкому может быть применен домашний арест, а Пресненский суд сегодня это пересмотрел. Мельницкий находился под домашним арестом целый месяц, никуда не скрылся, исправно по вызову следователя являлся на следственные действия, но сегодня суд посчитал иначе».
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Последнее: Взят под стражу управляющий партнер адвокатской коллегии «Мельницкий и Захаров», пытавшийся получить $150 тыс. у своего клиента, утверждая, что использует их для дачи взятки в Верховном суде Пресненский суд Москвы взял под стражу управляющего партнера адвокатской коллегии «Мельницкий и Захаров» Семена Мельницкого, обвиняемого в покушении на мошенничество. По данным следствия, адвокат пытался получить $150 тыс. у […]
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