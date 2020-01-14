Рада предварительно одобрила внесение изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии

Верховная Рада 14 января приняла в целом проект постановления №1013/п1 «О предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (по поводу отмены адвокатской монополии)», передает корреспондент «ГОРДОН».

За документ проголосовало 295 народных депутатов.

Законопроект №1013 о ликвидации адвокатской монополии внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский. Парламент направил его в Конституционный Суд на заседании 3 сентября 2019 года. 31 октября Конституционный Суд Украины признал соответствующим Основному закону законопроект №1013 о ликвидации адвокатской монополии.

Согласно законопроекту №1013, ст. 131-2 Конституции Украины предлагается утвердить в такой редакции: «Для оказания профессиональной юридической помощи в Украине действует адвокатура. Независимость адвокатуры гарантируется. Основы организации и деятельности адвокатуры и осуществления адвокатской деятельности в Украине определяются законом. Только адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения».

Нынешняя редакция данной конституционной нормы предусматривает, что исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде, в частности защиту от уголовного обвинения. Соответственно, предлагается убрать из ст. 131-2 абзац о случаях, для которых могут быть исключения, в частности, если речь идет о трудовых спорах, спорах по поводу защиты социальных прав, выборов и референдумов, а также представительстве малолетних или несовершеннолетних лиц.

В то же время законопроектом №1013 предлагают изъять из переходных положений Конституции подпункты, в которых содержатся даты введения в действие положений Основного закона о том, что только адвокаты могут представлять интересы других лиц в суде.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Верховная Рада 14 января приняла в целом проект постановления №1013/п1 «О предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (по поводу отмены адвокатской монополии)», передает корреспондент «ГОРДОН». За документ проголосовало 295 народных депутатов. Законопроект №1013 о ликвидации адвокатской монополии внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский. Парламент направил его в Конституционный Суд на заседании 3 сентября 2019 года. […]