Мать с ребенком погибли из-за гирлянды под Белгородом

14.01.2020, 13:51, Новости дня

В Белгородской области женщина и ее четырехлетний сын погибли в результате пожара, который возник в квартире из-за неисправной гирлянды новогодней елки. Второй сын погибшей госпитализирован.

«По версии следствия, около 23.00 12 января 2020 года в жилом доме в селе Большие Липяги, в котором проживала семья с двумя детьми 2015 года рождения, произошло возгорание. Очаг возгорания находился в месте подключения электрогирлянды новогодней елки к электросети», – сказано на сайте СК региона.

Там отмечено, что во время тушения пожара в доме был обнаружен ребенок. Его доставили в больницу. Также в доме были тела 28-летней хозяйки и ее второго сына со следами термического воздействия. По данным следствия, глава семьи в это время находился на работе.

«Возбуждено уголовное по факту возгорания жилого дома в селе Большие Липяги Вейделевского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», – сказано в сообщении.

Выяснение обстоятельств трагедии продолжается.

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Последнее: В Белгородской области женщина и ее четырехлетний сын погибли в результате пожара, который возник в квартире из-за неисправной гирлянды новогодней елки. Второй сын погибшей госпитализирован. «По версии следствия, около 23.00 12 января 2020 года в жилом доме в селе Большие Липяги, в котором проживала семья с двумя детьми 2015 года рождения, произошло возгорание. Очаг возгорания […]

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