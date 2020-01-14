Верховный суд приостановил на три месяца деятельность партии Гудкова «Гражданская инициатива»

Верховный суд России приостановил на три месяца деятельность партии оппозиционного политика Дмитрия Гудкова «Гражданская инициатива» по заявлению Министерства юстиции.

Минюст настаивал, что в 2018 году выявил два нарушения, которые партия не устранила в установленный строк. Как написал председатель партии Дмитрий Гудков у себя в фейсбуке, Минюст настаивал, что у партии не было официально выбранного председателя и неверно составленный устав:

«Партии перемен» под руководством Гудкова в стране быть нельзя. Приостановка деятельности на три месяца, следующий этап – ликвидация», – написал Гудков.

«Гражданская инициатива» была создана в марте 2013 года, в марте 2019 года она была переименована в «Партию перемен». Ранее ее возглавлял Андрей Нечаев, но с марта 2018-го председателем организации является Дмитрий Гудков, которого Центризбирком Москвы не допустил к выборам муниципальных депутатов в сентябре 2019 года. Именно «Гражданская инициатива» выдвигала в президенты России Ксению Собчак, а Гудкова – в мэры Москвы.

Среди последних инициатив партии – референдум по вопросу пенсионной реформы и строительства мусорных полигонов, а также возвращению выборов мэров городов и попытка организовать марш «Бессмертный ГУЛАГ» в Москве (московские власти его не разрешили).

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