Верховный суд приостановил на три месяца деятельность партии Гудкова «Гражданская инициатива»

14.01.2020, 13:50, Новости дня

Верховный суд России приостановил на три месяца деятельность партии оппозиционного политика Дмитрия Гудкова «Гражданская инициатива» по заявлению Министерства юстиции.

Минюст настаивал, что в 2018 году выявил два нарушения, которые партия не устранила в установленный строк. Как написал председатель партии Дмитрий Гудков у себя в фейсбуке, Минюст настаивал, что у партии не было официально выбранного председателя и неверно составленный устав:

 

«Партии перемен» под руководством Гудкова в стране быть нельзя. Приостановка деятельности на три месяца, следующий этап – ликвидация», – написал Гудков.

«Гражданская инициатива» была создана в марте 2013 года, в марте 2019 года она была переименована в «Партию перемен». Ранее ее возглавлял Андрей Нечаев, но с марта 2018-го председателем организации является Дмитрий Гудков, которого Центризбирком Москвы не допустил к выборам муниципальных депутатов в сентябре 2019 года. Именно «Гражданская инициатива» выдвигала в президенты России Ксению Собчак, а Гудкова – в мэры Москвы.

Среди последних инициатив партии – референдум по вопросу пенсионной реформы и строительства мусорных полигонов, а также возвращению выборов мэров городов и попытка организовать марш «Бессмертный ГУЛАГ» в Москве (московские власти его не разрешили).



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