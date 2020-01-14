Володин заявил о недоработках правительства при реализации послания президента

Российское правительство недорабатывает в сфере законодательного обеспечения послания президента Федеральному собранию за 2019 год, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии весенней сессии нижней палаты парламента.

«План законодательного обеспечения реализации предыдущего послания выполнен только на 81%. Когда мы называем эту цифру, кто-то говорит, что она большая. Другие говорят, что мы впервые его выполняем на 81%, раньше было меньше», – констатировал спикер, передает ТАСС.

Он указал, что «в оставшихся 19% – нерешенные проблемы людей». «Мы должны быть самокритичны: недорабатывает правительство РФ в вопросе реализации послания», – добавил Володин.

По мнению председателя Госдумы, нужно ставить задачу выполнения послания на все 100%. «Тогда мы сможем взять и сказать: да, мы сделали все, чтобы были решены те задачи, которые поставил президент», – заключил он.

Президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января. Президент собирается уделить особое внимание в послании вопросу повышения уровня доходов граждан.

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Последнее: Российское правительство недорабатывает в сфере законодательного обеспечения послания президента Федеральному собранию за 2019 год, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии весенней сессии нижней палаты парламента. «План законодательного обеспечения реализации предыдущего послания выполнен только на 81%. Когда мы называем эту цифру, кто-то говорит, что она большая. Другие говорят, что мы впервые его выполняем на 81%, […]