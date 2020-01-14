Автомобильный мост между Россией и Китаем признан годным к эксплуатации

Российские и китайские специалисты признали готовым ко вводу в эксплуатацию автомобильный мост, построенный через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ (КНР), сообщили в минтрансе Амурской области.

«Международный мост через реку Амур в Приамурье прошел испытание и готов ко вводу в эксплуатацию. <…> В качестве испытательной нагрузки использовались десять трехосных груженых предварительно взвешенных автосамосвалов марок «Камаз» и Isuzu с полной средней массой каждого автомобиля порядка 27,8 тонны, а также четырехосный автокран марки Kato полной массой 40 тонн. <…> Максимальная масса испытательной нагрузки, одновременно находящейся на пролетном строении, составила 318 тонн», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Испытания проводили для проверки фактического состояния несущих конструкций моста предъявленным требованиям и оценки возможности его эксплуатации при проектных нагрузках.

По словам руководителя филиала компании по развитию и строительству моста «Амур» в Благовещенске Евгений Королькова, строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом моста.

«Работа несущих конструкций пролетного строения сооружения под действием автомобильных испытательных нагрузок полностью отвечает расчетно- теоретическим предпосылкам их работы, заложенным в проекте. Мост может быть принят в эксплуатацию под проектными нагрузками без каких-либо ограничений», – сказал он.

Напомним, 29 ноября завершилось строительство моста из Благовещенска в китайский Хэйхэ. Проект удалось завершить за 3 года.

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