Мнение: Крым прогремел на всю страну скандалом с приемным ребенком

Ситуация стала поводом сделать самые нелицеприятные выводы о системе опеки.

Действия крымских органов опеки получили огласку на федеральном уровне, причем в негативном ключе. Поводом для конфликта стала история с семнадцатилетней Яной, которую отказались отдать в приёмную семью без всякого уважительного повода.

В ситуацию пришлось вмешаться российскому детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, которая, как пишет «КП-Крым», заявила, что система опеки во всей стране требует серьёзных реформ.

«Я на коленях умоляю вас о помощи»

Яне не повезло родиться в нормальной семье, где детей любят, воспитывают и заботятся о них. Однако 17 лет девочке, наконец, улыбнулось счастье: над ней решила оформить опеку одна симферопольская пара.

У Кристины и её мужа есть родная дочь. Ещё четверых детей они уже усыновили. Стажем «приёмной семьи» супружеская пара может похвастаться немаленьким, нареканий от социальных службы у них никогда не было: дети растут здоровыми, довольными и счастливыми.

Именно с этой семьёй у Яны случился контакт: они понравились друг другу, она сдружилась со старшей дочерью Кристины. В результате, приёмные родители решили подарить хотя бы год детства ещё одному обездоленному ребёнку.

Однако у органов опеки города Симферополя на этот счёт оказалось своё мнение: семье отказали в праве оформить опеку. Уже несколько месяцев многодетная семья с помощью общественников и неравнодушных людей вынуждена воевать за Яну с целым бюрократическим фронтом.

И неизвестно, чем бы закончилась история, если бы сам ребёнок, отчаявшись, не написал письмо на самый высокий уровень. Копию письма президенту России и уполномоченному по правам ребёнка Анне Кузнецовой Яна опубликовала в соцсетях.

«Я подросток, таких редко берут в семьи, в таких, как правило, никто не верит и мы никому не нужны. Но мне очень повезло, у меня появился шанс жить в семье, как все дети, – пояснила Яна. – Но начальник опеки города Симферополя Щербакова С.И. отказала семье в опеке надо мной!»

И это после того, как девочка в течение нескольких месяцев жила в семье «в гостевом режиме» без замечаний. Гостевой режим поначалу опека отказалась продлевать даже на новогодние праздники – семья с боем вырвала Яну, чтобы ребёнок мог провести праздники в кругу людей, ставших по-настоящему близкими.

«Пожалуйста. Я умоляю Вас, таких сильных и при такой большой власти, помочь мне, маленькому бесправному человеку! – взмолился ребёнок на всю страну. – Я на коленях умоляю вас о помощи! Я просто не переживу расставание с людьми, которые заменили мне родителей!»

Человеческий фактор

Как пояснила ForPost приёмная мама Яны Кристина, 8 января ребёнка всё же вернули в семью. Для этого потребовалась поддержка десятков «сильных при власти людей» и сотен неравнодушных простых жителей, личное вмешательство в ситуацию мэра Симферополя, детского омбудсмена республики Ирины Клюевой и уполномоченного по правам ребёнка России Анны Кузнецовой.

На каком основании городская опека приняла решение отказать семье в опеке над почти взрослой девочкой, детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева не понимает до сих пор: ведь у семьи уже есть многолетний опыт по уходу за приёмными детьми, более того, разрешение на опеку давали те же самые органы. Почему же в случае с Яной семья оказалась недостаточно хороша?

«Была версия о том, что девочка из Симферопольского района (то есть, отвечать за неё должны были районные органы опеки – прим.), но эту версию я отвергаю абсолютно, – прокомментировала омбудсмен ситуацию для ForPost. – Ребёнок на протяжении длительного времени находился в Симферополе, без документов – пока не появилась семья, которая начала поддерживать девочку».

По мнению Ирины Клюевой, такая ситуация сложилась из-за нечётко сформулированного закона об опеке, в соответствии с которым можно принять вполне законное решение, которое, тем не менее, будет не в интересах ребёнка.

«Закон об опеке очень неконкретен и некоторые формулировки, определения достаточно размыты и дают возможность чиновнику принимать решение на своё усмотрение. Я считаю, что в данном случае закон трактовали не в интересах ребёнка», – заключила омбудсмен Крыма.

Напомним, это уже не первый случай разбирательств в вопросах опеки над крымскими детьми, который вышел на федеральный уровень. Ранее симферопольские органы отказали в опеке пожилой паре над собственной внучкой, которая сбежала от родной матери, потому что та даже не удосужилась отвести ребёнка в школу.

Повторение подобных ситуаций, по мнению детского омбудсмена России Анны Кузнецовой, – серьёзный повод задуматься над тем, почему решения принимаются вопреки интересам детей.

«За последнее время их (случаев – прим.) было более чем достаточно, чтобы ещё и ещё раз подтвердить необходимость серьезных преобразований в системе опеки и попечительства», – заключила Анна Кузнецова.

ANovoross

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Действия крымских органов опеки получили огласку на федеральном уровне, причем в негативном ключе. Поводом для конфликта стала история с семнадцатилетней Яной, которую отказались отдать в приёмную семью без всякого уважительного повода