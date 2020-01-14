Украинец Стаховский победил в первом матче квалификации Australian Open, Калинина покинула турнир

14.01.2020, 13:42, Новости дня

Сергей Стаховский из Украины прошел во второй круг квалификации Australian Open, его соотечественница Ангелина Калинина покинула турнир, сообщает официальный сайт соревнований.

Стаховский в первом круге квалификации победил словенца Блажа Ролу со счетом 7:6, 6:4. Игра длилась один час 39 минут.

Украинец занимает 152 место в рейтинге ATP, а его соперник является 143-й ракеткой мира.

В следующем круге Стаховский встретится с чилийцем Алехандро Табило, который занимает 208-е место в рейтинге ATP.

Калинина проиграла свой поединок первого круга квалификации румынке Монике Никулеску со счетом 6:7, 2:6. Игра длилась почти два часа, пишет официальный сайт Australian Open.

Украинка занимает 157-е место в рейтинге WTA, а ее соперница – 128-е.

Кроме Калининой и Стаховского, в квалификации на Australian Open участвуют три представителя Украины: Марта Костюк, Катарина Завацкая и Дарья Лопатецкая.

В основной сетке турнира примут участие украинки Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

Квалификация Australian Open проходит с 14-го по 20 января, основной турнир будет длиться с 20 января по 2 февраля.

Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Сергей Стаховский из Украины прошел во второй круг квалификации Australian Open, его соотечественница Ангелина Калинина покинула турнир, сообщает официальный сайт соревнований. Стаховский в первом круге квалификации победил словенца Блажа Ролу со счетом 7:6, 6:4. Игра длилась один час 39 минут. Украинец занимает 152 место в рейтинге ATP, а его соперник является 143-й ракеткой мира. В следующем круге […]

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