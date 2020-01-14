Мнение: Успешный Суперджет, проблемы Боинга и самая пунктуальная авиакомпания

1. Сухой Суперджет-100 — одиз из самых успешных самолётов мира. В своём классе, разумеется: в классе региональных лайнеров тех стран, которые пытались создать и вывести на рынок свои самолёты в обход авиагигантов Boeing и Airbus. Об этом весьма подробно, с цифрами и таблицами, рассказывает genby:

https://genby.livejournal.com/812678.html

Унытики любят писать про неудачи первого российского самолёта. Причём на каждом этапе.

Не спроектируют! …Не построят! …Не полетит! …Никто не купит! …Не пролетит 750 км! — Не совсем актуально… Наглотается камней с полосы! …Не получит европейского сертификата! …Состоит из иностранных комплектующих, которые запретят поставлять… Будет стоять под забором!… Обанкротится…

Интересно на Украине, в Китае, Японии и Канаде есть такие нытики? Ведь по большому счёту, везде кроме России, проект регионального самолета пока не удался или уже помер.

Пока они ноют, Суперджет вышел на третье место по количеству среди всех самолётов, произведённых в РСФСР и России, не считая самолета местных авиалиний Як-40. <…>

А ныне, получив контракт от Аэрофлота на 100 самолетов, через пару лет он уверено выйдет на второе место по России, обогнав Ил–62. И на третье место если считать СССР.

В 2019 поставки самолётов малы – производство идёт на склад в расчёте на заказ Аэрофлота.

Если взять все самолеты которые летают в авиакомпаниях России, ныне Суперджет, уже третий по массовости самолет, сразу после B–737 NG и A–320, занимает 10,6% от всех 966 самолетов авиакомпаний России. Однако ни тот, ни другой уже не выпускаются, их количество будет только уменьшаться, а поставки российских самолетов будут только расти:

«A–320/321/319» – 259

«B–737 NG» – 182

«SSJ» – 103 <…>

Так что доля иностранных самолетов в авиапарке начала уменьшаться, а с выпуском МС-21 она начнет падать с удвоенной силой.

После выполнения заказа Аэрофлота и создания ростеховской авиакомпании Суперджет обойдёт A–320 и выйдет на первое место по массовости в российском авиапарке.

В мировом парке Суперджет тоже занимает серьёзную долю рынка. Если взять самолеты только на 90–115 мест: СRJ–1000, Е–190(Е2) и ССЖ–100, то получится, что в 2018 году на весь мир выпустили 50 самолётов. Из них 27 (54% мирового рынка) — это Суперджет.

2. Если кто-то всё ещё думает, будто текущие проблемы бывают только у российской авиаотрасли, то вот вам недавняя новость из США. Дела у корпорации Boeing настолько печальны, что из-за этого может пострадать вся американская экономика:

https://lenta.ru/news/2020/01/13/boeing/

Трудности, с которыми столкнулась американская компания Boeing, могут обрушить экономику США. Такое предположение высказал министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, страна рискует потерять до 0,5 процента ВВП. Слова политика приводит CNBC.

«Нет сомнений, что ситуация с Boeing замедлит рост ВВП», — заключил министр и добавил, что компания является крупнейшим экспортером. Ранее Мнучин говорил, что рост ВВП США составит от 2 до 3 процентов. Вашингтон полагает, что значительного экономического роста удастся достичь за счет заключения торгового соглашение с Китаем. Планируется, что подписание первой сделки состоится в ближайшее время.

Boeing в декабре 2019 года заявила, что в течение месяца намерена на неопределенный срок прекратить выпуск Boeing 737 MAX. Это произошло после двух авиакатастроф — в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019-го. В общей сложности в них погибли 346 человек. В январе 2020-го компания Spirit AeroSystems, один из основных поставщиков деталей для самолетов Boeing 737 MAX, решила избавиться от части своих работников. Под сокращение попадут около 2,8 тысячи человек.

Boeing в значительной мере зарабатывает за счёт военных заказов, а военный бюджет США в последнее время неуклонно растёт, поставив в текущем финансовом году очередной рекорд (738 миллиардов долларов):

https://tass.ru/info/7395907

Если даже военные заказы не помогли спасти Боинг, то, похоже, что ситуация там и впрямь тяжёлая.

3. А вот у кого дела идут неплохо, так это у ведущей российской авиакомпании:

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/news/61641

Аэрофлот стал самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года, показывает авторитетный рейтинг On-Time Performance Review, который регулярно составляет холдинг Cirium — глобальный поставщик аналитики по индустрии путешествий.

Как указывается в исследовании, в минувшем году Аэрофлот выполнил 86,68% рейсов в соответствии с расписанием. Таким образом, отмечается в докладе, «российский национальный перевозчик потеснил японскую авиакомпанию All Nippon Airways (ANA) в борьбе за верхнюю строчку в списке». Кроме того, Аэрофлот уверенно занял первое место по пунктуальности выполнения полетов среди европейских авиакомпаний.

Одновременно самым пунктуальным аэропортом мира назван Шереметьево. Значительный вклад в этот успех обеспечил Аэрофлот, для которого Шереметьево является базовым аэропортом. <…>

Ранее британское аналитическое агентство OAG присвоило Аэрофлоту высшую оценку «пять звезд» за пунктуальность. Среди обладателей максимального балла он стал единственной авиакомпанией из России и крупнейшей в Европе по объемам перевозок. Компания вошла в 10% участников программы OAG On-Time Performance Star Ratings, удостоенных «пяти звезд».

Аэрофлот – одна из тех российских компаний, которые больше всех делают для улучшения имиджа нашей страны за рубежом. Так-то известных на мировом рынке российских предприятий очень много:

https://ruxpert.ru/Российские_компании_—_лидеры_мирового_рынка

Аэрофлот, с одной стороны, находится в сравнительно выгодном положении (у него ещё с советских времён был узнаваемый бренд), а с другой стороны – работа там выстроена весьма грамотно (в том числе и в плане пиара): компания поддерживает отличную репутацию и получает высокие международные оценки.

Источник: Место для дискуссий

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Последнее: 1. Сухой Суперджет-100 — одиз из самых успешных самолётов мира. В своём классе, разумеется: в классе региональных лайнеров тех стран, которые пытались создать и вывести на рынок свои самолёты в обход авиагигантов Boeing и Airbus. Об этом весьма подробно, с цифрами и таблицами, рассказывает genby: https://genby.livejournal.com/812678.html Унытики любят писать про неудачи первого российского самолёта. Причём […]