Обвинение запросило пять лет для сотрудника ярославской ИК‑1, признавшегося в пытках заключенного

Прокуратура запросила пять лет лишения свободы для бывшего сотрудника исправительной колонии № 1 Сергея Ефремова, который признался в пытках заключенного Евгения Макарова и заключил досудебное соглашение, сообщает «Медиазона».

Обвинение также просит запретить ему на три года работать в правоохранительных органах.

На видео пыток бывшего заключенного Евгения Макарова, опубликованном в 2018 году «Новой газетой», Ефремов наносит несколько ударов ладонью по голове лежащего на парте заключенного. Подсудимый заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину и дал показания на других сотрудников колонии, участвовавших в пытках.

20 июля 2018 года «Новая газета» опубликовала первое видео с пытками в ярославской колонии, предоставленное «Общественным вердиктом». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

После этого СК возбудил уголовное дело, по которому были арестованы шесть человек. 17 сотрудников ФСИН были отстранены от работы. Замглавы ФСИН Анатолий Рудый заявил, что Макаров якобы «допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников».

В конце августа «Новая газета» опубликовала свежие видеодоказательства преступлений сотрудников ярославской колонии ИК-1: сквозь строй сотрудников колонии прогоняют четверых заключенных в черных робах, на их спины и головы обрушиваются удары дубинками. Тюремщики комментируют: «Суслики бегут!» — «Плохо бегут!» — «Надо поторопить». После этого СК завел новое дело о превышении должностных полномочий.

В декабре 2018 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу бывших заключенных Руслана Вахапова, Ивана Непомнящих и Евгения Макарова на пытки в ярославской исправительной колонии № 1.

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Последнее: Прокуратура запросила пять лет лишения свободы для бывшего сотрудника исправительной колонии № 1 Сергея Ефремова, который признался в пытках заключенного Евгения Макарова и заключил досудебное соглашение, сообщает «Медиазона». Обвинение также просит запретить ему на три года работать в правоохранительных органах. На видео пыток бывшего заключенного Евгения Макарова, опубликованном в 2018 году «Новой газетой», Ефремов наносит несколько ударов […]