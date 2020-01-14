Верховный суд приостановил деятельность «Партии перемен» Дмитрия Гудкова

Верховный суд приостановил на три месяца деятельность «Партии перемен» Дмитрия Гудкова. Об этом сообщает «МБХ медиа».

По данным Минюста, партия не проинформировала ведомство об избрании главой Гудкова вместо Андрея Нечаева. Также представители партии якобы допустили нарушения действующего законодательства в уставе.

В ведомстве считают, что за три месяца возможно исправить выявленные нарушения. «Для этого необходимо провести съезд, внести изменения в устав и зарегистрировать их должным образом, предоставить сведения о лице, которое на данный момент является председателем партии», — приводит издание слова представителя Минюста Евгении Анохиной.

О создании «Партии перемен» было объявлено в марте 2018 года. Изначально ее планировали возглавить Дмитрий Гудков и Ксения Собчак, но в итоге ее председателем стал Гудков. Партия создавалась на основе «Гражданской инициативы». В конце ноября Минюст отказал в переименовании — а значит и в регистрации — партии.

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