Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по итогам проверки спектаклей Театра.doc

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела после проверки трех спектаклей Teатра.doc на пропаганду наркомании, гомосексуализма и терроризма, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.

«Со слов участкового уполномоченного ОМВД России по району Замоскворечье Шириева Аслана Руслановича, проверка по театру завершена, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Данный материал направлен в прокуратуру Замоскворечья», — сказал Бадамшин.

Бадамшин рассказал, что подал ходатайства об ознакомлении с отказным постановлением и материалами проверки, однако участковый в этом отказал. «Мы будем обжаловать. Согласно определению Конституционного суда от 2011 года, при завершении доследственной проверки и вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, соответствующие материалы должны быть доступны для заинтересованного лица. К сожалению, уровень правосознания участкового будем повышать с помощью жалоб», — сказал Бадамшин.

МВД проводило проверку спектаклей Театра.doc «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228» по жалобе депутата Госдумы Елены Ямпольской. Она утверждала при этом, что лишь передала в полицию чужой донос.

В сентябре 2019 года сотрудники полиции пришли на спектакль художницы Катрин Ненашевой о наркопотреблении «Рейв № 228». «Полицейские нам сказали, что думают, что мы продаем наркотики. Они хотели нас увести на досмотр. Но нам удалось с ними договориться», — рассказала тогда Ненашева.

В марте 2019 года сообщалось также о проверке на экстремизм спектакля «Кантград». Спектакль должны были играть на сцене студии «Дети райка», однако за несколько дней до этого к директору студии пришли участковый и два сотрудника центра по борьбе с экстремизмом, которые «дали понять», что содержание «Кантграда» проверяют на экстремизм. Режиссер Анастасия Патлай приняла решение перенести спектакль в Сахаровский центр, чтобы на студию «Дети райка» не было оказано давление.

Подробнее об этом в интервью с Патлай «Постановочный аффект. Режиссер «Кантграда» в Театре.doc о проблемах со спектаклем».

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