Опрос в ЕС: Тепло ли вам, девицы?

Жить в теплой квартире могут позволить не только лишь все европейцы. Но особенно удивляют страны, занявшие первые строчки рейтинга Евробарометра. Это такая структура, которая расспрашивает членов Европейского союза о разных проблемах. В том числе о том, тепло ли им, девицам.
Во-первых, конечно, удивляет Болгария, сравнительно недавно отказавшаяся от «Южного потока». То есть, не только от халявных 400 млн долларов ежегодного дохода за транзит, но и от решения, как выясняется, острейшей проблемы — обогрева своих замерзающих жителей.
Во-вторых, Литва. Этот гордый балтийский тигр, помнится, даже завел себе плавучую станцию СПГ, которую назвал «Независимость». Имея в виду независимость от России. А точнее, от нашего газа. То-то я смотрю, литовцы порыкивают в нашу сторону какими-то хриплыми, простуженными голосами.
А в 2014 году они его встречали (на фото вверху) торжественно и оптимистично. Спустя пять лет ситуация изменилась — чтобы обслуживать терминал, стране приходится брать кредит.
Так всегда бывает с теми, кто ложится под американцев. Независимость получают, а вот тепло пропадает. Никто не приголубит, не обогреет.
Разве что ободряюще по плечу похлопают. Когда сильно хлопают, говорят, можно даже согреться. Минут на пять.
Павел Шипилин
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Последнее: Жить в теплой квартире могут позволить не только лишь все европейцы. Но особенно удивляют страны, занявшие первые строчки рейтинга Евробарометра. Это такая структура, которая расспрашивает членов Европейского союза о разных проблемах. В том числе о том, тепло ли им, девицам. Во-первых, конечно, удивляет Болгария, сравнительно недавно отказавшаяся от «Южного потока». То есть, не только от […]
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