Автоновости: Китайский Changan представил «молодежный» кроссовер

Концерн Changan обзавелся новым суббрендом, который, по слухам, ориентирован в первую очередь на «молодых и активных» покупателей. Первым автомобилем марки UNI стал кроссовер по имени T: как легко заметить, его полное название образует буквосочетание, полное скрытых смыслов.
Вседорожник UNI-T должен официально дебютировать в апреле в рамках Пекинского автосалона. Однако в Changan решили обнародовать кое-какую информацию о будущей новинке уже сейчас. Известно, к примеру, что эффектное кросс-купе вытянется в длину на 4 515 мм, его ширина составит 1 870 мм, а колесная база – 2 710 мм, и, соответственно, UNI-T должен оказаться относительно компактным.
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Кроссовер наделили эффектной радиаторной решеткой (заставляющей вспомнить о дизайне Lexus), цветными вставками по кузову, утопленными в панели дверными ручками и даже задним диффузором с "четырехствольной" выхлопной системой.
В общем, внешне вседорожник получился весьма эффектным, а вот изображений интерьера пока не обнародовано.
Зато имеются кое-какие намеки на его моторную гамму: по сведениям Car News China, как минимум для домашнего рынка UNI-T будут оснащать двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 или 2,0 л. Отдача двигателей не называется, как и планируемый набор трансмиссий.
Кроме того, пока неизвестно, собирается ли Changan оставить бренд UNI для использования только на внутреннем рынке, или новомодный кроссовер может появиться где-то за пределами Китая.
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Последнее: Концерн Changan обзавелся новым суббрендом, который, по слухам, ориентирован в первую очередь на «молодых и активных» покупателей. Первым автомобилем марки UNI стал кроссовер по имени T: как легко заметить, его полное название образует буквосочетание, полное скрытых смыслов. Вседорожник UNI-T должен официально дебютировать в апреле в рамках Пекинского автосалона. Однако в Changan решили обнародовать кое-какую информацию […]
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