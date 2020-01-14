Канделаки назвала российских хакеров ответом всей вселенной Marvel

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, комментируя сообщения об кибератаке на украинскую компанию Burisma, назвала российских хакеров «нашим ответом всей вселенной Marvel с Человеком-пауком и всеми героями Америки».
«Американская компания Area 1 Security утверждает, что в прошлом ноябре хакеры из русской военной разведки взломали серверы украинской компании Burisma, чтобы найти там доказательства коррупции сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Ну что сказать, просто отвратительно, когда американскую коррупцию разоблачают русские хакеры. Что это, как не нарушение суверенитета величайшей из держав?» – сыронизировала Канделаки в Telegram.
При этом телеведущая назвала занятным, «что с 2014 года сами американцы так и не удосужились вывести на чистую воду Хантера Байдена». «Более того, за интерес к этому делу по рукам от Конгресса США получил сам Дональд Трамп», – указала Канделаки.
«Не удивлюсь, если на пороге Белого дома вскоре окажется перевязанный Дедом Морозом жесткий диск с доказательствами. Русские хакеры теперь заменяют любое волшебство и практически могут все. Это наш ответ всей вселенной Марвел с Человеком-пауком и всеми героями Америки», – заключила она.
Напомним, бывшее место работы Хантера Байдена в украинской газовой компании Burisma широко обсуждается в США на фоне процедуры импичмента президенту Дональду Трампу. Демократы начали процесс импичмента, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, комментируя сообщения об кибератаке на украинскую компанию Burisma, назвала российских хакеров «нашим ответом всей вселенной Marvel с Человеком-пауком и всеми героями Америки». «Американская компания Area 1 Security утверждает, что в прошлом ноябре хакеры из русской военной разведки взломали серверы украинской компании Burisma, чтобы найти там доказательства коррупции сына […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Уволенный из-за дела Голунова оперативник перешел на работу в «Красное и белое» / 26 ноября
- Вопрос дня: Можно ли сотрудника российских спецслужб опознать по татуировкам? / 25 декабря
- Четверо украинских моряков с траулера «Иван Голубец» вернулись домой из Мавритании – МИД Украины / 25 ноября
- Труба заявил, что узнал об обысках у Щербины из новостей и готов сотрудничать со следствием / 3 декабря
- Двукратный олимпийский чемпион по шахматам Ельянов отказался выступать за сборную Украины / 26 декабря
- В крупных городах Украины не хватает храмов – Епифаний / 5 января
- Вопрос дня: Как разный алкоголь влияет на настроение? / 3 января
- Попугай покорил своим свистом русской народной песни, которую подзабыли / 13 декабря