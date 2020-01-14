На Украине заявили о снижении пассажиропотока на границе с Россией

Пассажиропоток на границе с Россией уменьшился почти на 10% в 2019 году, сообщила государственная пограничная служба Украины.

«Почти на 10% уменьшился пассажиропоток на российско-украинской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019-м – менее 10 млн», – сказано в сообщении погранслужбы Украины, передает RT.

В ведомстве уточнили, что при этом границу пересекли на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн человек). Кроме того, сократилось и число граждан, которые пересекли границу с Белоруссией (на 9%) и Молдавией (на 6,1%).

Между тем, в погранслужбе сообщили, что в целом в прошлом году оформили рекордное количество граждан – более 102 млн человек.

Ранее МВД Украины сообщило, что в 2019 году во въезде в страну было отказано более 7,3 тыс. российским гражданам.

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