Выплата руководителям «Нафтогазу» 700 млн грн премиальных – аморальна в воюющей стране

14.01.2020, 13:30, Новости дня

О премии в 700 млн.

На выборах я объяснял, почему не подписал бы бюджет 2019 года. Одна из причин: «Для более чем 300 тыс. участников АТО на психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию, санаторно-курортное лечение предусмотрено лишь 110 млн грн. А на протезно-ортопедическую и медико-реабилитационную помощь лицам с инвалидностью – всего 27 млн грн».

Напомню: тогда руководители «Нафтогазу» быстро выводили за рубеж свои (наши с вами на самом деле) многомиллионные в долларах премии. Сейчас им хотят выплатить еще 700 млн грн премиальных.

Я бы не выплатил и остановил бы этот шабаш. Почему? Потому что это несправедливо. А в воюющей стране – аморально.

Такими же аморальными в нынешних условиях считаю и месячные зарплаты по 2 млн грн на государственных предприятиях, полумиллионные ежемесячные выплаты во всевозможных наблюдательных советах, премии заместителям министров по полмиллиона, всем подряд, и по факту – ни за что…

Если кто-то из вас считает такую практику правильной, приведите аргументы.

Источник: Анатолій Гриценко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: О премии в 700 млн. На выборах я объяснял, почему не подписал бы бюджет 2019 года. Одна из причин: «Для более чем 300 тыс. участников АТО на психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию, санаторно-курортное лечение предусмотрено лишь 110 млн грн. А на протезно-ортопедическую и медико-реабилитационную помощь лицам с инвалидностью – всего 27 млн грн». Напомню: тогда […]

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