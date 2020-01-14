Выплата руководителям «Нафтогазу» 700 млн грн премиальных – аморальна в воюющей стране

О премии в 700 млн.
На выборах я объяснял, почему не подписал бы бюджет 2019 года. Одна из причин: «Для более чем 300 тыс. участников АТО на психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию, санаторно-курортное лечение предусмотрено лишь 110 млн грн. А на протезно-ортопедическую и медико-реабилитационную помощь лицам с инвалидностью – всего 27 млн грн».
Напомню: тогда руководители «Нафтогазу» быстро выводили за рубеж свои (наши с вами на самом деле) многомиллионные в долларах премии. Сейчас им хотят выплатить еще 700 млн грн премиальных.
Я бы не выплатил и остановил бы этот шабаш. Почему? Потому что это несправедливо. А в воюющей стране – аморально.
Такими же аморальными в нынешних условиях считаю и месячные зарплаты по 2 млн грн на государственных предприятиях, полумиллионные ежемесячные выплаты во всевозможных наблюдательных советах, премии заместителям министров по полмиллиона, всем подряд, и по факту – ни за что…
Если кто-то из вас считает такую практику правильной, приведите аргументы.
Источник: Анатолій Гриценко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: О премии в 700 млн. На выборах я объяснял, почему не подписал бы бюджет 2019 года. Одна из причин: «Для более чем 300 тыс. участников АТО на психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию, санаторно-курортное лечение предусмотрено лишь 110 млн грн. А на протезно-ортопедическую и медико-реабилитационную помощь лицам с инвалидностью – всего 27 млн грн». Напомню: тогда […]
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