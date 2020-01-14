Данилов заявил, что российские компании-производители ЗРК могут быть причастны к крушению украинского самолета

Рссийские компании-производители зенитно-ракетных комплексов могут быть также причастны к крушению украинского самолета в Иране. Об этом в интервью изданию «Цензор.НЕТ» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Весь мир увидел, что сегодня есть большие проблемы с российской противовоздушной обороной. Управление российскими ракетными комплексами крайне несовершенно. Мы видим, что российская ПВО работает не совсем корректно. Покупатели систем ПВО российского производства должны обратить на это внимание», – отметил Данилов.

Он напомнил, что 17 сентября 2018 года проданные Сирии системы ПВО сбили российский самолет Ил-20.

«Сейчас мы снова видим несовершенство российских ЗРК, которые провоцируют тяжелые последствия. Поэтому, не исключено, что российские компании-производители зенитно-ракетных комплексов могут быть также причастны к трагедии», – подчеркнул секретарь СНБО.

О том, что за крушение украинского самолета должен отвечать не только Иран, но и РФ, 11 января заявил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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