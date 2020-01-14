Суд арестовал имущество Николаевского судостроительного завода

13 января Печерский райсуд Киева арестовал имущество Николаевского судостроительного завода (НСЗ) «Океан». Об этом проинформировали в Офисе генерального прокурора Украины (ОГПУ).

«С целью сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения… наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества «Николаевский судостроительный завод «Океан», – сказано в сообщении.

В ОГПУ отметили, что решение принято в уголовном производстве по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом завода в Николаеве.

«Прокуратурой принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях в отношении искусственного доведения до банкротства и незаконных сделок с имуществом предприятия», – подчеркнули в ведомстве.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал завод банкротом по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу «Смарт-групп» Вадиму Новинскому «Консалтинг-Гамма», напоминает «Экономическая правда».

В 2016 году агентство «РБК-Украина» сообщало, что имущество ПАО «НСЗ Океан» начали резать и вывозить на металлолом. Всего с сентября 2016-го по февраль 2018 года (за время «ответственного хранения») с территории завода «Океан» было вывезено или уничтожено имущества на 40 млн грн, отмечало агентство.

3 декабря 2018 года в Николаеве состоялись открытые торги, в результате которых имущественный комплекс ПАО «НСЗ Океан» приобрела николаевская компания ООО «ТД «Аннона». 100% капитала компании принадлежит выпускнику Николаевского института кораблестроения (сегодня – Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова) Игорю Волошину.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: О премии в 700 млн. На выборах я объяснял, почему не подписал бы бюджет 2019 года. Одна из причин: «Для более чем 300 тыс. участников АТО на психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию, санаторно-курортное лечение предусмотрено лишь 110 млн грн. А на протезно-ортопедическую и медико-реабилитационную помощь лицам с инвалидностью – всего 27 млн грн». Напомню: тогда […]