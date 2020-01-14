Ученые раскрыли тайну гробницы Фридриха III в соборе Святого Стефана в Вене

Ученые раскрыли тайну гробницы Фридриха III в соборе Святого Стефана в центре старой части Вены. Мраморный саркофаг сохранил не только останки императора и его сына, но и драгоценности, которые он так и не унес в другой мир.

Знаменитый император Рима XV века, заложивший основу господства империи Габсбургов на территории Европы, похоронен в соборе, который признан национальным символом его любимой Австрии. Теперь это утверждение стало научно доказанным фактом. Благодаря современным технологиям удалось опровергнуть распространенное в прошлом веке мнение некоторых ученых, что прах Фридриха III покоится в другом месте, а в апостольском нефе расположен только его памятник.

Камера позволила увидеть не только саркофаг изнутри, но и все детали захоронения. Место успокоения великого императора выложено позолоченными пластинами, прославляющими деяния правителя и его сына. Умерший был похоронен со всеми атрибутами власти: короной, митрой и нагрудным знаком. Тело накрыли ценной погребальной тканью. Все предметы будут изучены, не оставив места для тайн.

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