В Крыму обнаружили тайник с оружием

14.01.2020, 13:30, Разное

Схрон оружия обнаружили на востоке Крыма. Личность владельца тайника устанавливается, передает РИА Новости.

Пограничники нашли арсенал в заброшенной хозяйственной постройке в населенном пункте Заветное Ленинского района. По данным «Царьграда», в тайнике хранились около 200 патронов, а также несколько гранат и запалы к ним.

Участок рядом с постройкой оцепили для обеспечения безопасности. Обнаруженные в тайнике предметы изъяли правоохранители. Ведется проверка, сообщает телеканал «360».



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