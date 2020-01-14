В Крыму обнаружили тайник с оружием

Схрон оружия обнаружили на востоке Крыма. Личность владельца тайника устанавливается, передает РИА Новости.
Пограничники нашли арсенал в заброшенной хозяйственной постройке в населенном пункте Заветное Ленинского района. По данным «Царьграда», в тайнике хранились около 200 патронов, а также несколько гранат и запалы к ним.
Участок рядом с постройкой оцепили для обеспечения безопасности. Обнаруженные в тайнике предметы изъяли правоохранители. Ведется проверка, сообщает телеканал «360».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: О премии в 700 млн. На выборах я объяснял, почему не подписал бы бюджет 2019 года. Одна из причин: «Для более чем 300 тыс. участников АТО на психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию, санаторно-курортное лечение предусмотрено лишь 110 млн грн. А на протезно-ортопедическую и медико-реабилитационную помощь лицам с инвалидностью – всего 27 млн грн». Напомню: тогда […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин и Си Цзиньпин дадут старт «Силе Сибири» / 25 ноября
- Глава Пентагона признал отставание США в разработке гиперзвуковых вооружений / 8 декабря
- Компания Bugatti не планирует отказываться от ДВС в ближайшие 10 лет / 25 ноября
- Председатель совета генералов Казахстана погиб при крушении самолета в Алма-Ате / 27 декабря
- Албания стала председателем ОБСЕ. Конфликт в Украине назвали одним из приоритетных / 1 января
- На 47 млн рублей наела в люксовых ресторанах мэрия Москвы за 2019 год / 6 января
- Фигуранта «московского дела» Павла Новикова приговорили к штрафу. Его освободили в зале суда / 6 декабря
- В Уругвае ввели ЧС из-за массовых убийств женщин / 31 декабря