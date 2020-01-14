От теплоснабжения отключили более 300 домов, школы, сады и поликлинику в Каменском

В Каменском Днепропетровской области обнаружили аварийный участок в системе теплоснабжения, сообщила 14 января пресс-служба Каменского городского совета.
«По информации коммунального предприятия… «Теплосети» в ходе планового осмотра системы теплоснабжения был обнаружен аварийный участок. С целью предупреждения аварийной ситуации с 7.00 14 января от централизованного теплоснабжения в Юго-Западном районе города… отключены 347 домов, 8 школ, 10 детских садов и поликлиника ГУ УМВД. Для оперативного устранения проблемы мобилизован весь ресурс предприятия: специалисты и необходимая техника», – сказано в сообщении.
Восстановить подачу централизованного теплоснабжения планируют до конца дня.
«Українські новини» уточняют, что без теплоснабжения в Днепропетровской области остались около 100 тыс. абонентов.
14 января правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии теплосети у торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Голосеевском районе Киева. В результате ЧП были госпитализированы семь человек с ожогами нижних конечностей.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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