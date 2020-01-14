Российский турист в Таиланде впал в кому после падения из окна

14.01.2020, 13:26, Новости дня

Турист из РФ был доставлен в тяжелом состоянии в больницу после падения с четвертого этажа отеля в Патонге, сообщили СМИ.

Как передает The Phuket News, житель России находится в палате интенсивной терапии в коме.

По информации капитана Нарыпона Тэулэ, когда полиция прибыла на место событий, упавшего с балкона россиянина Даниила Соловьева уже отвезли в ближайшую больницу. Позже он был переведен в Vachira Hospital, передает РИА «Новости».

Он добавил, что состояние 23-летнего туриста «тяжелое, но стабильное».

«Он остается в палате интенсивной терапии в стабильном состоянии, но в сознание еще не пришел», – сказал полицейский.

Он добавил, что уже изучил записи с установленных в отеле камер видеонаблюдения и пришел к выводу, что Соловьев перед падением находился в номере один.

«В его комнате, на полу, я обнаружил некоторое количество высушенных листьев какого-то растения. А на полу балкона стояла пивная бутылка», – добавил капитан.

При этом у следствия пока нет никаких зацепок, которые позволили бы объяснить случившееся.

Напомним, в декабре около тайского острова Пхукет скоростной катер с 49 туристами на борту врезался в яхту под управлением российского капитана, при ЧП пострадали 12 человек, в том числе россияне.



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Последнее: Турист из РФ был доставлен в тяжелом состоянии в больницу после падения с четвертого этажа отеля в Патонге, сообщили СМИ. Как передает The Phuket News, житель России находится в палате интенсивной терапии в коме. По информации капитана Нарыпона Тэулэ, когда полиция прибыла на место событий, упавшего с балкона россиянина Даниила Соловьева уже отвезли в ближайшую больницу. […]

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