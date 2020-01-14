Компания «АвтоВАЗ» начнет выпускать Chevrolet Niva под брендом Lada

14.01.2020, 13:21, Разное

Внедорожники Chevrolet Niva вновь начнут выпускать под классическим брендом Lada. Эту идею руководство компании «АвтоВАЗ» обсуждало на последней конференции, инициативу планируют реализовать до конца 2020 года.
Основание концерна «GM-АвтоВАЗ» состоялось в 2001 году. В рамках сотрудничества «АвтоВАЗ» передал не только лицензионные права на конструкцию внедорожника, но и лицензию на наименование «Нива», именно тогда автомобиль был переименован в Lada 4×4.

Однако недавно стало известно, что «АвтоВАЗ» смог выкупить у американского автопроизводителя GM долю завода «GM-АвтоВАЗ», где осуществляется выпуск внедорожников Chevrolet Niva. Это позволит российской компании пополнить семейство машин Lada новыми автомобилями. Наименование грядущей новинки пока не раскрывается.



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