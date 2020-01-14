Компания «АвтоВАЗ» начнет выпускать Chevrolet Niva под брендом Lada

Внедорожники Chevrolet Niva вновь начнут выпускать под классическим брендом Lada. Эту идею руководство компании «АвтоВАЗ» обсуждало на последней конференции, инициативу планируют реализовать до конца 2020 года.

Основание концерна «GM-АвтоВАЗ» состоялось в 2001 году. В рамках сотрудничества «АвтоВАЗ» передал не только лицензионные права на конструкцию внедорожника, но и лицензию на наименование «Нива», именно тогда автомобиль был переименован в Lada 4×4.

Однако недавно стало известно, что «АвтоВАЗ» смог выкупить у американского автопроизводителя GM долю завода «GM-АвтоВАЗ», где осуществляется выпуск внедорожников Chevrolet Niva. Это позволит российской компании пополнить семейство машин Lada новыми автомобилями. Наименование грядущей новинки пока не раскрывается.

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