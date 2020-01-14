CNN — в показаниях путается — Белый дом так и не смог оправдать убийство Сулеймани

Хотя США и Иран оказались на грани войны из-за ликвидации Вашингтоном генерала Касема Сулеймани, высокопоставленные американские чиновники и сам президент Трамп не могут прийти к единой версии касательно того, грозила ли американским посольствам «неминуемая угроза», передаёт CNN. При этом, по информации канала, до новостей об убийстве Сулеймани Госдепартамент не рассылал своим сотрудникам никаких конкретных предупреждений.

Хотя именно по этой причине США и Иран чуть не объявили друг другу войну, Белый дом по-прежнему не может внятно объяснить, почему он решил убить иранского генерала Касема Сулеймани. Президент Дональд Трамп и его союзники утверждают, что Иран собирался напасть на четыре американских посольства, однако они не смогли предоставить тому чётких доказательств. Вместе с тем, по некоторой информации, чиновникам Госдепартамента не сообщили ни о какой конкретной угрозе. Подробнее об изменчивых версиях Белого дома расскажет корреспондент CNN Кейтлан Коллинз.

СТЕФАНИ ГРИШЭМ, пресс-секретарь Белого дома: Если честно, мне кажется, что мы просто оперируем разными терминами.

За 11 дней, прошедших с момента проведения удара с беспилотника, который привёл к ликвидации важного иранского командира, президент Трамп и его помощники по национальной безопасности так и не смогли ответить на один вопрос: «Почему именно сейчас»?

СТЕФАНИ ГРИШЭМ: Министр Помпео, министр Эспер и помощник по нацбезопасности О’Брайан, а также сам президент — все они говорили о неминуемой угрозе.

Госсекретарь Майк Помпео сначала заявил, что атака генерала Сулеймани была неизбежна. Однако затем он вызвал всеобщее удивление, признав, что не в курсе, где и когда она должна была произойти. Сегодня президент подчеркнул, что атака была «неминуема», однако уточнил, что это на самом деле неважно, так как Сулеймани известен своим «ужасным прошлым».

Несмотря на то что страны оказались на грани войны, объяснения о наличии разведданных неоднократно менялись.

МАРК ЭСПЕР, министр обороны США: Президент заявил о том, что, по его мнению, могло быть. Он не говорил ни о каких разведданных.

После того как Трамп бездоказательно заявил, что Сулеймани нацелился на четыре американских посольства, его министр обороны не подтвердил его слова о конкретной угрозе с помощью разведданных.

МАРК ЭСПЕР: Доказательств угрозы посольствам я не видел.

При этом команда Трампа по национальной безопасности упорно настаивает на том, что в будущем планировалась крупная атака. Тем не менее они заявили, что не могут предоставить никаких разведданных. При этом законодатели жаловались на то, что даже секретные инструктажи на этот счёт оказались небогаты на подробности.

РОБЕРТ О’БРАЙАН, советник президента США по национальной безопасности: Я не буду вдаваться в детали и выдавать нашу стратегию противоположной стороне, но нас серьёзно беспокоила безопасность региональных посольств.

CNN удалось узнать, что чиновники Госдепартамента, заведующие безопасностью посольств, были не в курсе неминуемой угрозы, нависшей над четырьмя дипломатическими миссиями, и не разослали предупреждения до удара по Сулеймани.

В то время как американские чиновники вносили изменения в свои версии событий, Трамп предостерёг Иран, чтобы тот не убивал протестующих, которые схлестнулись с подразделениями особого назначения полиции, после того как правительство признало, что оно сбило украинский пассажирский самолёт, в результате чего погибло 176 человек.

КЕЙТЛАН КОЛЛИНЗ, корреспондент CNN в Белом доме: Ещё до удара по Сулеймани Госдепартамент разослал предупреждения во все американские посольства, однако, по информации CNN, там не было никакой конкретики и упоминаний о какой-либо неминуемой угрозе. Несмотря на это госсекретарь Майк Помпео и по сей день продолжает утверждать, что угроза была и, по его мнению, она была неминуема.

Кейтлан Коллинз, CNN, Белый дом.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 января 2020 года.

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